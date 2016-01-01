

تسريب مواصفات وسعر هاتف شاومي Xiaomi Redmi K30 Pro.. تعرف عليه تسريب مواصفات وسعر هاتف شاومي Xiaomi Redmi K30 Pro.. تعرف عليه

كشفت تسريبات عن مواصفات هاتف شاومي ريدمي كيه30 برو (Xiaomi Redmi K30 Pro)، والمقرر الكشف عنه في 24 مارس الجاري، وهو الإصدار الأعلى من هاتف “ريدمي كيه30” Redmi K30، الذي صدر بنسخ داعمة لشبكات الجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G في ديسمبر الماضي.



وقالت التسريبات أن هاتف “شاومي ريدمي كيه30 برو” Xiaomi Redmi K30 Pro سيصدر بشاشة سوبر أموليد Super AMOLED بقياس 6,67 بوصة، ودقة 1080×2400 بيكسل، تدعم ميزة HDR10+، وسطوع 1200 شمعة، ومعدل تحديث 60 هرتز.



ويصدر هاتف “ريدمي كيه30 برو” بكاميرا أمامية منبثقة، كما سلسلة ريدمي كيه20 (Redmi K20)، مع مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، وكاميرا خلفية دائرية رباعية العدسات، بدقة عدسة رئيسية 64 ميجابيكسل، تدعم ميزة التثبيت البصري للصورة المزدوج OIS، وقدرة تكبير بصري حتى 3X، وقدرة تكبير رقمي حتى 30X.

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وكما كشفت شاومي سابقا، فسيصدر هاتف “ريدمي كيه30 برو” Redmi K30 Pro بمعالج كوالكوم سنابدراجون 865، وسيكون الهاتف الشريك الرسمي لفيلم الحركة والإثارة Fast and Furious 9، والمقرر عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية في 2 أبريل 2021.وسيصدر الهاتف بذاكرة عشوائية (رام) من نوع LPDDR5 بحجم 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بحجم 256 جيجابايت، مع منفذ تقليدي لسماعة الرأس 3,5 ملليمتر.وسيحتوي هاتف “ريدمي كيه30 برو” Redmi K30 Pro على غرفة بخار للتبريد السائل، توصف بأنها الأكبر بين الهواتف الذكية، كما سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G بالوضع المزدوج، ومعيار الاتصال اللاسلكي الأحدث Wi-Fi 6.وسيتم الإعلان عن هاتف “ريدمي كيه30 برو” في بث مباشر عبر الإنترنت من خلال حساب ريدمي الرسمي على منصة ويبو Weibo، بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” COVID-19.وحول سعر هاتف “ريدمي كيه30 برو” Redmi K30 Pro، قالت قائمة حديثة على موقع التجارة الإلكترونية الصيني Suning بأن الهاتف سيصدر بسعر 465 دولارا، بفارق 40 دولارا عن سعر هاتف “ريدمي كيه20 برو” Redmi K20 Pro، الذي تم طرحه في الصين بسعر 425 دولارا.