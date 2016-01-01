

آبل تتحدى كورونا.. طرح iPhone 12 في موعده آبل تتحدى كورونا.. طرح iPhone 12 في موعده

مع تفاقم تفشي وباء فيروس كورونا المستجد العالمي مع مرور كل يوم، تعاني صناعة التكنولوجيا أيضًا من حيث التأخير في الإطلاق، وبالتالي توافر المنتج.







ومع ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، قد تستمر هواتف iPhone الرئيسية التالية من Apple التي من المتوقع أن تحصل على لقب iPhone 12 في سبتمبر، وفقًا لمصادر سلسلة التوريد، لا تزال أجهزة iPhone الرئيسية لعام 2020 في موعدها المقرر إطلاقها في الخريف، على الرغم من أن ذلك يرجع جزئيًا إلى أن الإنتاج الضخم لن يبدأ حتى مايو.

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على الرغم من أن التقرير يقول أن فوكسكون تخطط لبدء العمل بشكل طبيعيبحلول نهاية شهر مارس، يجب على القراء ملاحظة أنه في الوقت الحالي، هناك نوع من الحذر، كما أن الوضع غير منتظم عالميًا.كتب براد جاستويرث، كبير المحللين الاستراتيجيين للتكنولوجيا في ويدبوش سيكيوريتيز، في مذكرة أخيرة للمستثمرين: "حتى مع عودة الصين إلى الإنترنت، بدأنا نتساءل عما إذا كان Covid-19 سيؤثر على مناطق جغرافية أخرى موجهة نحو التوريد، بينما تتحسن الصين، قد تشهد سلسلة التوريد لصناعة الإلكترونيات حتى الآن اضطرابات كبيرة".يضيف التقرير أيضًا أنه وفقًا لشخص يعمل في سلسلةالتوريد لشركة Apple، فإن بعض العمليات تتحرك بسرعة أبطأ من السرعة العادية لأن تدفق المكونات للتجميع لا يزال بطيئًا، مضيفًا أن الأمر سيستغرق شهرًا آخر أو أكثر لتحريك الأجزاء بشكل ثابت عبر النظام.يلقي تقرير Bloomberg أيضًا بعض الضوء على الجدول الزمني لـ Apple iPhone، وفقًا للتقرير، تضع آبل اللمسات الأخيرة على غالبية ميزات التصميم لأجهزة iPhone الجديدة بين نوفمبر وديسمبر من العام قبل الإطلاق، بعد ذلك، يبدأ الإنتاج الضخم للأغلفة الجديدة في حوالي شهر أبريل، ثم تبدأ مرحلة التصنيع المتأخرة تسمى التجميع النهائي والاختبار في مايو تقريبًا.أضاف التقرير: "في حالة عدم قدرة آبل على إرسال فرق كاملة من المهندسين إلى المصانع في الصين لوضع اللمسات الأخيرة على التصاميم وحل المشكلات، فقد يستمر هذا الجدول الزمني النموذجي في الانزلاق".