

5 خطوات لتعقيم هاتفك المحمول للوقاية من كورونا 5 خطوات لتعقيم هاتفك المحمول للوقاية من كورونا

أظهرت العديد من الدراسات أن شاشات الهواتف الذكية تعد أرضا خصبة للجراثيم وغيرها من مسببات الأمراض، وتتجمع عليها الكثير من الجراثيم والبكتيريا، التى تسبب العديد من الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا.



ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت الشركات المصنعة للهواتف الذكية، بتحديث إرشاداتها حول كيفية الحفاظ على الأجهزة المحمولة نظيفة وخالية من الجراثيم، ومن بينها آبل وجوجل.



وللوقاية من الإصابة من الأمراض المعدية والتخلص من الجراثيم والفطريات المسببة لتلك الأمراض، والمتواجدة بكثرة على الهاتف الذكي، يجب تنظيف الهاتف الذكى جيدا، باستخدام الخطوات التالية، بحسب ما ذكره موقع "howtogeek".

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- تنظيف وتعقيم جراب الموبايل:يمكنك غسل غطاء الموبايل (الجراب) بالماء الدافي والصابون، فمعظم هذه الأغطية تتكون من البلاستيك فلن تكون عرضة للتلف عند غسلها، يمكنك أيضًا استخدام 70% من الكحول لتطيهيرها تمامًا، استخدم قطعة قماش نظيفة وقم بمسح وتطهير جميع الزوايا.- تعقيم الهاتف الذكي الخاص بك:وعلى الرغم من أن معظم الهواتف الذكية الحديثة مقاومة للماء، مثل هاتف آيفون 7، وليس معني هذا أننا نستطيع غسلها بالماء، نظرا لأن تسرب الماء إلى داخل الجهاز قد يتسبب فى تدمير الدوائر الكهربائية أو تلف الهاتف الذكى بشكل دائم.ولكن توصي آبل باستخدام كحول إيثانول بنسبة تركيز 70% ، مع قطعة قماشة نظيفة، حيث يمكنك مسح الأسطح الصلبة وغير المسامية لمنتجات آبل بلطف، مثل الشاشة أو لوحة المفاتيح أو الأسطح الخارجية الأخرى، وأوصت الشركة باتباع الخطوات التالية:1. قم بإيقاف تشغيل الجهاز أولًا.2. تجنب استخدام مواد التبييض أو إغراق الجهاز في مواد التنظيف والسماح بدخول الرطوبة إلى أي فتحة من الجهاز .3. اجلب قطعة قماش ناعمة أو قطنة صغيرة.4. اغمس قطعة القماش مع كحول الإيثانول بنسبة تركيز ٧٠٪؜ .5. قم بمسح الجهاز بالكامل، مع عدم الاقتراب من فتحات الجهاز مثل السماعة ومنفذ الشحن.ملحوظة: قم بتنظيف وتعقيم شاشة هاتفك الذكى بشكل يومي، باستخدام قطعة قماش ذات ألياف ناعمة مثل تلك المستخدمة لتنظيف النظارات الطبية.