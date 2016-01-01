

بعد الحظر الأمريكي.. هواوي تكشف عن طريقة تحميل واتساب وفيسبوك وتطبيقات جوجل بعد الحظر الأمريكي.. هواوي تكشف عن طريقة تحميل واتساب وفيسبوك وتطبيقات جوجل

منذ أن وضعت وزارة التجارة الأمريكية، في شهر مايو العام الماضى ،عملاق تصنيع الهواتف شركة هواوى الصينية على القائمة السوداء الخاصة بالتبادل التجارى، لا تستطيع هواتفها الجديدة من الحصول على تطبيقات وخدمات شركة جوجل الأمريكية.



وذكر موقع Gizchina أن لدى شركة هواوى خيار آخر لتنزيل تطبيقات شركة جوجل من دون تحميلها على متجر Google Play، وحتى تتمكن هواتف هواوى من تقديم تطبيقات شائعة من شركات أمريكية مثل واتساب وانستجرام وغيرها.



ويمكن تنزيل تطبيقات جوجل المختلفة عبر AppSearch وهو المحرك الذى تختبره هواوى لمساعدة المستخدمين في تنزيل تطبيقات جوجل بدون استخدام Google Play Store ، وذلك عن طريق موقع ويب يحتوي على ملفات APK، وبذلك يمكن تنزيل ملف التثبيت لـجوجل كروم والتطبيقات الأخرى، وبالتالي فإن AppSearch عبارة عن كتالوج من تطبيقات Android المعروفة التي تجمع التنزيلات من مجموعة واسعة من المصادر.

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و هناك طريقة أخرى لتنزيل التطبيقات أيضا من متاجر أخرى مثل AppStore و Amazon AppStore أو APKPure أو apkmonk، لتنزيل التطبيق مباشرة.وكانت شركة هواوي اختبرت تطبيقها للبحث المخصص للهواتف الذكية Huawei Search، حيث تهدف خدمات محرك البحث من هواوى إلى توفير تجربة متنقلة كاملة لمستخدمي أجهزة هواوي و Honor، مع الخدمات الرسمية مثل Mobile Cloud و AppGallery و Video و Themes و ScreenMagazine وغيرها، والتي تأتي جنبا إلى جنب مع نظام التشغيل EMUI.