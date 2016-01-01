منذ أن وضعت وزارة التجارة الأمريكية، في شهر مايو العام الماضى ،عملاق تصنيع الهواتف شركة هواوى الصينية على القائمة السوداء الخاصة بالتبادل التجارى، لا تستطيع هواتفها الجديدة من الحصول على تطبيقات وخدمات شركة جوجل الأمريكية.
وذكر موقع Gizchina أن لدى شركة هواوى خيار آخر لتنزيل تطبيقات شركة جوجل من دون تحميلها على متجر Google Play، وحتى تتمكن هواتف هواوى من تقديم تطبيقات شائعة من شركات أمريكية مثل واتساب وانستجرام وغيرها.
ويمكن تنزيل تطبيقات جوجل المختلفة عبر AppSearch وهو المحرك الذى تختبره هواوى لمساعدة المستخدمين في تنزيل تطبيقات جوجل بدون استخدام Google Play Store ، وذلك عن طريق موقع ويب يحتوي على ملفات APK، وبذلك يمكن تنزيل ملف التثبيت لـجوجل كروم والتطبيقات الأخرى، وبالتالي فإن AppSearch عبارة عن كتالوج من تطبيقات Android المعروفة التي تجمع التنزيلات من مجموعة واسعة من المصادر.
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التعليقات على بعد الحظر الأمريكي.. هواوي تكشف عن طريقة تحميل واتساب وفيسبوك وتطبيقات جوجل
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