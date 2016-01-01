أطلقت شركة سامسونج Samsung إصدارا جديدا من هاتفها الذكي “جالاكسي إس20 بلس” Galaxy S20+، خاص بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، والتي ستعقد في اليابان خلال صيف 2020.
وتنعقد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس 2020، وتعد سامسونج أحد أبرز رعاة الألعاب الأولمبية الصيفية منذ عام 1998، وهي الرعاية التي ستستمر حتى عام 2028.
ويتميز الإصدار الخاص بأولمبياد طوكيو 2020 من هاتف “جالاكسي إس20 بلس” باللون الذهبي المطفأ، مع شعار للأولمبياد على الهاتف، وكذلك شعار شركة الاتصالات اليابانية “دوكومو” Docomo، ولن يقتصر هذا الإصدار على فئة محددة من المستخدمين أو الرياضيين، لكنه سيتاح لجميع المستهلكين الراغبين في اقتنائه.
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التعليقات على سامسونج تطلق إصدارا من هاتف Galaxy S20+ خاص بأولمبياد طوكيو 2020
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