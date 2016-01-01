سامسونج تطلق إصدارا من هاتف Galaxy S20+ خاص بأولمبياد طوكيو 2020

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صورة الخبر: سامسونج تطلق إصدارا من هاتف Galaxy S20+ خاص بأولمبياد طوكيو 2020
سامسونج تطلق إصدارا من هاتف Galaxy S20+ خاص بأولمبياد طوكيو 2020

أطلقت شركة سامسونج Samsung إصدارا جديدا من هاتفها الذكي “جالاكسي إس20 بلس” Galaxy S20+، خاص بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، والتي ستعقد في اليابان خلال صيف 2020.

وتنعقد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس 2020، وتعد سامسونج أحد أبرز رعاة الألعاب الأولمبية الصيفية منذ عام 1998، وهي الرعاية التي ستستمر حتى عام 2028.

ويتميز الإصدار الخاص بأولمبياد طوكيو 2020 من هاتف “جالاكسي إس20 بلس” باللون الذهبي المطفأ، مع شعار للأولمبياد على الهاتف، وكذلك شعار شركة الاتصالات اليابانية “دوكومو” Docomo، ولن يقتصر هذا الإصدار على فئة محددة من المستخدمين أو الرياضيين، لكنه سيتاح لجميع المستهلكين الراغبين في اقتنائه.

ويعمل هاتف سامسونج جالاكسي إس20 بلس الخاص بأولمبياد طوكيو 2020 بذاكرة عشوائية (رام) بحجم 12 جيجابايت، وسعة داخلية 128 جيجابايت، وسوف يزيد سعره قليلا عن سعر الإصدار العادي من الهاتف، حيث ستطرح نسخة ألعاب طوكيو بسعر 1,050 دولارا، بينما كان سعر الإصدار العادي من الهاتف 1,039 دولارا.

وقالت سامسونج للراغبين في اقتناء هذا الإصدار من الهاتف أن يقوموا بحجزه من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات اليابانية “دوكومو”، على أن يتم شحن الهاتف بدءا من شهر يونيو القادم.

المصدر: مشبك

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