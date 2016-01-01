

هذا هو أول هاتف عمل بنظام أندرويد.. لم يظهر للنور من قبل ومعروض الآن للبيع! هذا هو أول هاتف عمل بنظام أندرويد.. لم يظهر للنور من قبل ومعروض الآن للبيع!

نحن نعرف بشكل رسمي أن أول هاتف عمل بنظام تشغيل أندرويد هو هاتف “إتش تي سي جي1” HTC G1، والذي اشتهر باسم “إتش تي سي دريم” HTC Dream، والذي صدر في سبتمبر 2008، غير أن هذه المعلومة تحتاج إلى بعض التعديل!



فإذا كان هاتف HTC Dream هو أول هاتف ذكي صدر بالأسواق وعمل بنظام تشغيل أندرويد، فإن أول هاتف على الإطلاق عمل بهذا النظام هو هاتف جوجل سوونر Google Sooner، وهو هاتف استخدمته جوجل في أثناء عملية التطوير والتجربة لنظام أندرويد، ولم يظهر للنور من قبل، بينما يعرض الآن للبيع على موقع إيباي eBay بسعر 200 دولار للهاتف الواحد (3,150 جنيها مصريا تقريبا).



وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن هاتف “سوونر” Sooner لم يدخل إلى حيز الإنتاج الضخم، وتم تخزين وحداته طوال أكثر من 10 سنوات، قبل أن يتم عرضه للبيع مؤخرا، ويدعم الهاتف ميزات متواضعة، مثل معالج TI OMAP 850، وذاكرة عشوائية (رام) بحجم 64 ميجابايت، وشاشة بدقة 240×320 بيكسل، وكاميرا بدقة 1.3 ميجابيكسل، وبطارية 960 مللي أمبير ساعة، ودعم الاتصال بشبكات الجيل الثاني 2G.

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ولا يعمل هاتف سوونر Sooner بشاشة لمس، بل بأزرار بنفس تصميم وشكل هواتف بلاكبيري، ولا يدعم الهاتف الاتصال بشبكات الواي فاي Wi-Fi.