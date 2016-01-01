انتشرت على الإنترنت أخبار عن أربعة أجهزة لوحية جديدة من آبل iPad Pro، حيث أدرجت الشركة الأمريكية بالخطأ على موقعها على الإنترنت الصيني أربعة نماذج جديدة من حاسبها اللوحي آيباد برو.
وبعد أن تم رصدها أزالت الشركة المصنعة لهواتف آيفون أي إشارات إلى الأجهزة اللوحية الجديدة، مما يشير إلى على اقتراب الإعلان عن إصدارات جديدة من أجهزة آبل، بحسب ما ذكره موقع "meedios".
وتأتي أجهزة iPad الجديدة بقياس 11 بوصة و 12.9 بوصة بإصدارات داعمة للشبكة اللاسلكية والشبكة الخلوية متبوعة بمعرف وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (CMIIT)، والتى تأتي بالقائمة التالية:
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التعليقات على تسريب نماذج iPad Pro الجديدة من خلال موقع آبل الصيني
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