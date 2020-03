رسميا.. نوكيا تعلن عن هاتف Nokia 8.3 5G.. صور ومواصفات رسميا.. نوكيا تعلن عن هاتف Nokia 8.3 5G.. صور ومواصفات

أعلنت شركة HMD، المالكة للعلامة التجارية الشهيرة نوكيا، رسميا عن هاتفها الذكي الأحدث Nokia 8.3 5G الذي يمتاز ببعض المواصفات الرائعة إلى جانب دعم شبكة الجيل الخامس 5G.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف Nokia 8.3 5G الجديد بشاشة كبيرة رائعة، وأربع كاميرات خلفية مع شهادة ZEISS، ودعم لا مثيل له من شبكات الجيل الخامس 5G، كل ذلك بسعر أقل من الهواتف الرائدة الحالية.



- مواصفات هاتف Nokia 8.3 5G :

ويأتي هاتف نوكيا الجديد بشاشة بقياس 6.81 بوصة، وبدقة FHD+ مع نسبة أبعاد 20:9، وهي تدعم تقنية HDR مع دعم شاشة Adaptive لتعديل التباين بحسب الضوء المحيط، وتضم أيضا ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 24 ميجابكسل مع شهادة ZEISS.HMD unveils Nokia 8.3 5G with Snapdragon 765G, ZEISS quad cameraويحتوي هاتف Nokia 8.3 5G، على أربع كاميرات خلفية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.HMD unveils Nokia 8.3 5G with Snapdragon 765G, ZEISS quad cameraويعمل الهاتف بمعالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 765G، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.HMD unveils Nokia 8.3 5G with Snapdragon 765G, ZEISS quad cameraوبرمجيا، يعمل هاتف نوكيا الجديد بنظام التشغيل أندرويد ون Android One ، وسيحصل على تحديثات رئيسية لمدة عامين ، وتحديثات شهرية أمنية لمدة 3 أعوام. ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,500 مللي أمبير/ الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط.وسيكون هاتف نوكيا 8.3 5جي الجديد، متاحا بلون واحد خلال صيف 2020، وبسعر يبدأ من 599 يورو.