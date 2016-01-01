

هدايا هونر في عيد الأم.. هاتف 9x pro والساعة الذكية honor magic watch 2 هدايا هونر في عيد الأم.. هاتف 9x pro والساعة الذكية honor magic watch 2

تقدم شركة هونر فى مصر أفضل الفرص والعروض لهدايا عيد الأم، وتنوع منتجاتها المقدمة بين هواتفها المختلفة.







كما تطلق الهاتف المنتظر فى مصر 9x pro والساعة الذكية honor magic watch 2 التي تجمع بين التصميمات المميزة والتقنيات عالية الجودة.

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كانت شركة هونر قد قدمت للعملاء الراغبين فى شراء الهاتف 9x pro فرصة لتسجيل رغباتهم فى الشراء والذين تخطى عددهم الـ ٧٠٠٠، واختارت من بينهم ٤٠٠ عميل لهم الحظ فى كسب مجموعة من الهدايا القيمة ومنها السماعةالرياضية البرو والتي تعمل بخاصية البلوتوث.وقدم لهم ضمانا على الهاتف لمدة 24 شهرًا، بالاضافة إلى 6 شهور 50 جيجا بايت من مساحة التخزين على السحابة الحوسبية، كما تقدم هدية خاصة لعشاق الموسيقى وهو عضوية موسيقى هواوي والتي تصل إلى 6 أشهر مع الهاتف الذى سينطلق بقيمة ٤٤٩٩ جنيها.ويعد الهاتف الذكي الجديد أول هاتف من HONOR يعمل بمعالج Kirin 810 ثمانيالنواة الذي صُمم على شريحة مقاس 7 نانومتر؛ ليوفر الأداء القوي والقدرات الفائقة وليخفّض استهلاك الطاقة بدعم الذكاء الاصطناعي.أما بالنسبة للساعة MagicWatch2 فهى أيضا هدية مثالية تقدم خلال عيد الأم، وتدعم نمط الحياة الصحي والخالي من التوتر، وتعمل كجهاز لتتبع اللياقة البدنية وإكسسوار للأزياء وجهاز للرعاية الصحية، فهى مزوده بتقنية يمكنها اكتشاف مستويات التوتر لديك وتنبيهك إن كنت تعاني من التوتر خلال اليوم.أطلقت هونر الساعة الذكية بنسختين لتناسب شخصيتك، وتأتي الساعة بشاشة ٤٦ و ٤٢ أيضا بألوان متعددة، تتميز الساعة ذو المقاس الكبير بتصميم أنيق و كلاسيكي، وتتميز الساعة الصغيرة بتصميم أكثر مناسبة للمرأة.