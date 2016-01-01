

الإعلان رسميًا عن الهاتف Moto E6s مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة +HD الإعلان رسميًا عن الهاتف Moto E6s مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة +HD

في خطوة منها لتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية الإقتصادية، قامت شركة موتورولا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Moto E6s، وهو الهاتف الذي يُعتبر مختلفًا عن الهاتف Moto E6s الذي أعلنت عنه الشركة في شهر سبتمبر الماضي بالهند.



الهاتف Moto E6s الجديد يضم شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وكاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.



وعلاوة على ذلك، الهاتف Moto E6s الجديد يضم كذلك منفذ السماعات 3.5mm، ومنفذين للشريحة SIM، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، ويضم مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، وبالضبط داخل شعار موتورولا الدائري، فضلا عن بطارية بسعة 3000mAh تدعم الشحن بقوة 5W فقط.

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سيتم عرض الهاتف Moto E6s الجديد للبيع في أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا في الأسابيع القليلة المقبلة. لم يتم بعد الكشف عن سعر هذا الهاتف، ولكن من غير المرجح أن يتخطى 100 دولار أمريكي. الهاتف سيكون متوفرًا باللونين الأزرق والأحمر.