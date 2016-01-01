

جوجل تعلن عن تطبيقات Android التي ستحظرها قريبًا جوجل تعلن عن تطبيقات Android التي ستحظرها قريبًا

يمكن أن تؤدي أحدث التغييرات التي أجرتها جوجل Google على برنامج الحماية المتقدمة إلى حدوث صداع لمستخدمي Android الذين كانوا ينزلون التطبيقات خارج متجر Play.







بصرف النظر عن بعض الاستثناءات، لن يتمكن المشاركون في البرنامج من تثبيت تطبيقات الجهات الخارجية، وفقًا لتقارير TechCrunch.

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إن فهم تطبيقات الطرف الثالث أمر مفهوم، حيث أن تلك التطبيقات غالبًا ما تشكل مخاطر أكبر ولا يتم فحصها بحثًا عن البرامج الضارة قبل الموافقة، مثل تطبيقات متجر Play، لكن تقييد ما يمكن للمستخدمين فعله بأجهزتهم الخاصة أمر مشكوكفيه.وفقًا لـ TechCrunch، سيتمكن المستخدمون من تثبيت التطبيقات من متاجر الجهات الخارجية التي يتم شحنها على الجهاز، وستتوفر بعض التطبيقات من خلال أداة المطور Android Debug Bridge.لن تتم إزالة تطبيقات الجهات الخارجية الموجودة على الجهاز بالفعل، وستظل تتلقى تحديثات، وبحسب ما ورد ستمكن Google ،Google Play Protect تلقائيًا لأي شخص مسجل في برنامج الحماية المتقدمة.تمسح هذه الميزة جهازك تلقائيًا للتأكد من تحديث أمان هاتفك المحمول، كماتمسح مليارات التطبيقات في متجر Google Play يوميًا، تتمثل المشكلة في أن مستخدمي برنامج الحماية المتقدمة لن يتمكنوا من إيقاف تشغيل Google Play للحماية.يمكنك توقع طرح هذه التغييرات تدريجيًا على أجهزة Android، وقد تصل عمليات حماية البرامج الضارة الجديدة لمتصفح Chrome في وقت لاحق من هذا العام.تم إطلاق Google Advanced Protection في الأصل كوسيلة لحماية أهداف القرصنة البارزة، مثل المشاهير والشخصيات السياسية، ولكنها متاحة لأي شخص.في وقت سابق من هذا العام، سهَّلت Google الاشتراك في البرنامج، على الرغم من أن الأمان الإضافي قد يكون مفيدًا إذا شعرت أن المصادقة الثنائية غير كافية، فقد تكون هذه السياسات الجديدة سببًا للتفكير مرتين قبل الاشتراك.