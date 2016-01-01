

سامسونج تعمل على تحديث جديد لإصلاح كافة المشاكل الأولية في تشكيلة Galaxy S20 Series سامسونج تعمل على تحديث جديد لإصلاح كافة المشاكل الأولية في تشكيلة Galaxy S20 Series

يُقال أن شركة سامسونج تعمل على تحديث جديد من شأنه إصلاح بعض المشاكل المُكتشفة في كل من Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra.



سيُركز التحديث الجديد على مشاكل إرتفاع درجة الحرارة المُبلغ عنها أثناء الشحن اللاسلكي بإستخدام شاحن Qi وتجمد تطبيق الكاميرا وضعف إدارة البطارية وأداء WiFi غير المستقر.



لا توجد لدينا حاليًا أي معلومات حول ما إذا كان هذا التحديث سيقوم أيضًا بإصلاح مشكلة التركيز التلقائي الضعيف التي بلغ عنها بعض ملاك الهاتف Galaxy S20 Ultra. أصدرت شركة سامسونج تحديثًا في كوريا الجنوبية منذ أسابيع قليلة، وهو التحديث الذي يقوم بتحسين وضع التركيز البؤري التلقائي، ولكن لم يتم إطلاقه في جميع أنحاء العالم حتى الآن.