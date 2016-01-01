انستجرام يبدأ بعرض نصائح حول الكورونا فوق المنشورات

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انستجرام يبدأ بعرض نصائح حول الكورونا فوق المنشورات

بدأت الشبكة الاجتماعية للصور والفيديوهات انستجرام بعرض نصائح وتنبيهات وإشعارات ضمن الواجهة الرئيسية للتطبيق حول فيروس كورونا و مرض COVID-19 وذلك للاستفادة من شعبيتها بنشر المعلومة الصحيحة للمستخدمين.

وظهر لبعض المستخدمين عند فتح التطبيق في أعلى الشاشة وقبل أي منشور، إشعار يخبر المستخدمين بالتوجه إلى الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية للمساعدة في منع انتشار الفيروس عبر الإطلاع على أحدث المعلومات والإرشادات السليمة.

وأوضحت انستجرام أن هذا الإشعار يظهر بشكل خاص للمستخدمين من الدول التي تعاني أكثر من غيرها من انتشار الفيروس وحالات الوفاة بسببه.

كما منعت انستجرام المستخدمين من البحث عن تأثيرات الواقع المعزز المرتبطة بمرض COVID-19 ما لم تكن قد تم إنشائها من قبل منظمات صحية رسمية وتهدف للتوعية.

وتعمل انستجرام منذ سنوات على محاربة المحتوى المضلل والمعلومات المفبركة وتحرص على أن تكون شبكتها الاجتماعية بيئة سليمة لتبادل المحتوى والآراء.

هناك اليوم أكثر من مليار مستخدم نشط على انستجرام وأكثر من 200 مليون مستخدم نشط على سناب شات، وتوجه هذه الشبكات للمساهمة بدور فعال في منع انتشار المعلومات الخاطئة خاصة أن العديد من الدول بدأت تعتمد الحجر الصحي وهو ما زاد معدلات استخدام هذه التطبيقات.

المصدر: عالم التقنية

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