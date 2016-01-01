بدأت الشبكة الاجتماعية للصور والفيديوهات انستجرام بعرض نصائح وتنبيهات وإشعارات ضمن الواجهة الرئيسية للتطبيق حول فيروس كورونا و مرض COVID-19 وذلك للاستفادة من شعبيتها بنشر المعلومة الصحيحة للمستخدمين.
وظهر لبعض المستخدمين عند فتح التطبيق في أعلى الشاشة وقبل أي منشور، إشعار يخبر المستخدمين بالتوجه إلى الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية للمساعدة في منع انتشار الفيروس عبر الإطلاع على أحدث المعلومات والإرشادات السليمة.
وأوضحت انستجرام أن هذا الإشعار يظهر بشكل خاص للمستخدمين من الدول التي تعاني أكثر من غيرها من انتشار الفيروس وحالات الوفاة بسببه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على انستجرام يبدأ بعرض نصائح حول الكورونا فوق المنشورات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق