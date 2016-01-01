

تسريب صورة رسمية تستعرض لنا تشكيلة Huawei P40 Series بالكامل وبكافة الألوان المتوفرة تسريب صورة رسمية تستعرض لنا تشكيلة Huawei P40 Series بالكامل وبكافة الألوان المتوفرة

إليك سلسلة هواتف Huawei P40 Series القادمة من Huawei في صورة واحدة. هذه الصورة تعرض لنا هواتف Huawei الرائدة القادمة بكافة الألوان التي ستكون متوفرة بها مع العلم بأن هذه الصورة تعرض لنا كل من Huawei P40 و Huawei P40 Pro و Huawei P40 Premium بالإضافة إلى Huawei P40 Lite و Huawei P40 Lite E اللذان تم الإعلان عنهما بالفعل.



للوهلة الأولى، تبدو الهواتف في الصورة متطابقة، بإستثناء حجمها، ولكن أنظر عن كثب وستتمكن من تمييز ثلاثة أجهزة عن طريق وحدة الكاميرا في الخلف. يحتوي الهاتف Huawei P40 على ثلاث كاميرات من دون الكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار، بينما يحتوي الهاتف Huawei P40 Pro على أربع كاميرات مع كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار، والهاتف Huawei P40 Premium على خمس كاميرات.



يُشاع بأن الهاتف Huawei P40 Premium سيستخدم السيراميك بدلاً من الزجاج ويبدو أنه سيأتي إما باللون الأسود أو الأبيض.

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سيأتي Huawei P40 و Huawei P40 Pro باللون الفضي والرمادي والبرتقالي والأسود والأزرق والابيض المتدرج. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series في اليوم 26 من شهر مارس الجاري مع كاميرات متقدمة، والمعالج HiSilicon Kirin 990 5G، وكاميرتين في الثقب المتواجد في الشاشة التي ستكون من نوع OLED وستدعم معدل التحديث 120Hz على الأرجح.