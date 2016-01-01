منذ فترة، أطلق تطبيق واتساب لمستخدميه الذين يصل عددهم إلى أكثر من 2 مليار الميزة التى كانوا ينتظرونها لأكثر من عام كامل، وهى ميزة الوضع المظلم Dark Mode، وتم إتاحة هذه الميزة لكل هواتف أندرويد وأيفون.
ويعتقد الكثيرون أن تحديث واتساب هو فقط إصدار ميزة Dark Mode، ولكن حسب صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإن تحديث واتساب الذى صدر منذ فترة قصيرة ليس فقط هذه الميزة،؛ إنما ميزة أخرى ولكن حصلت عليها هواتف أيفون فقط، ولم تحصل عليها هواتف أندرويد.
وهذه الميزة هى عبارة عن إعادة هندسة في عملية البحث الخاصة في تطبيق واتساب، حيث عندما يقوم المستخدمون بالبحث عن كلمة معينة أو رسالة أو صورة أوحتى فيديو ستظهر أمامهم النتيجة الصحيحة والدقيقة للبحث الذين قاموا به، وتشبه هذه الميزة ميزة البحث في تطبيق iMessage .
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التعليقات على لهواتف أيفون .. ميزة مهمة في واتساب بعد صدور Dark Mode .. تعرف عليها
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