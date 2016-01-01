

ون بلس ربما تكشف عن سلسلة OnePlus 8 في 15 أبريل ون بلس ربما تكشف عن سلسلة OnePlus 8 في 15 أبريل

تسريب صورة الإطلاق لسلسلة هواتف OnePlus 8 تُشير إلى 15 أبريل القادم موعدًا للكشف عن أحدث هواتف ون بلس.



ظهرت صورة مسربة لموعد الكشف عن سلسلة هواتف OnePlus 8 تبين أن 15 أبريل القادم سيكون الموعد المنتظر لمؤتمر شركة ون بلس الصينية للإعلان عن أحدث هواتفها. جاءت الصورة على نفس طريقة إعلان مواعيد إطلاق هواتف سامسونج الرائدة، بعرض التاريخ وتشويق للشاشة التي ستأتي مع ثقب في الجانب العلوي.



التسريب الجديد يأتي عبر المتخصص بمثل هذه الأمور، Max J.، وذلك على حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي، تويتر.

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سلسلة OnePlus 8 ستعوض بدورها هواتف OnePlus 7، لكن هذه المرة ربما تظهر السلسلة مع ثلاثة هواتف بدل هاتفين فقط.كانت سلسلة OnePlus 7 قد ظهرت بنسخة عادية ونسخة برو، لكن هذا العام ربما تظهر السلسلة الجديدة بنسخة لايت أيضًا.على العموم، من المنتظر أن تظهر هواتف ون بلس مع شاشة OLED بتقنية Fluid Display قامت سامسونج بتطويرها بشكل خاص لتقدم سرعة تصل 120 هرتز وتوفر وضوح وألوان مبهرة، وهو ما أعلنت عنه ون بلس في وقت سابق من هذا العام. كما يتوقع أن تظهر الهواتف مع معالج سنابدراجوان 865 الجديد مع دعم تقنية الجيل الخامس. لكن بحسب بعض التقارير فإن هذه التقنيات ستكون متوفر مع النسخة العادية ونسخة برو، فيما ستحمل نسخة لايت مزايا أقل تستهدف الفئة المتوسطة.