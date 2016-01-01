

Xiaomi تؤكد أنه لا توجد مشاكل في خطوط إنتاج الهاتف Redmi K30 Pro القادم Xiaomi تؤكد أنه لا توجد مشاكل في خطوط إنتاج الهاتف Redmi K30 Pro القادم

وفقا لنائب رئيس العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi، السيد Lu Weibing، فهناك ما يكفي من المخزون من الهاتف Redmi K30 Pro القادم.



لجأ Lu Weibing إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo ليقول للجميع أنه لن يحتاج إلى الذهاب إلى المصنع لـ ” برغي ” لتجميع مكونات الهاتف Redmi K30 Pro، في إشارة منه إلى الوقت الذي ذهب فيه بالفعل إلى المصنع للمساعدة في تجميع Xiaomi Mi9 بسبب الطلب الكبير الذي فاق العرض.



من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف Redmi K30 Pro في أواخر هذا الشهر مع المعالج Snapdragon 865، ومع مودم 5G، وأيضًا مع بطارية بسعة 4700mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W، ومع شاشة خالية من القطع أو الثقب، فضلا عن كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل.

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وفقا لمدير العلامة التجارية الفرعية Redmi، فإن سعر الهاتف Redmi K30 Pro سيتخطى 380 يورو، ولكن الهاتف سيكون أرخص من Xiaomi Mi 10 Pro.