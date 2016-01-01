

سامسونج تطلق أندرويد 10 لثلاثة من هواتفها القديمة.. اعرف جهازك منهم سامسونج تطلق أندرويد 10 لثلاثة من هواتفها القديمة.. اعرف جهازك منهم

طرحت شركة سامسونج "Samsung "، نظام التشغيل أندرويد 10 "Android 10"، مع واجهة المستخدم التابعة لها One UI 2.0 لهاتفين جديدين، ليرتفع بذلك عدد الهواتف التي حصلت على النظام خلال الشهر الحالي 5 أجهزة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت عملاقة التقنية الكورية نظام التشغيل أندرويد 10، التابع لجوجل لهواتف Galaxy A6، و Galaxy A7 التي أطلقت في عام 2018، وإلى جانب Galaxy A80.



ويأتي تحديث أندرويد 10، الخاص بهاتف Galaxy A7 برقم النسخة A750FXXU4CTBC، ويبلغ حجمه نحو 1.3 جيجابايت، ويوفر الوضع الداكن، وإيماءات تنقل جديدة، بالإضافة إلى واجهة مستخدم جديدة.

قد يعجبك أيضا... loading...

ويحصل هاتف Galaxy A6، على أندرويد 1 ، ويحمل رقم النسخة A600FNXXU5CTB9، ويشمل أيضا التحديث الأمني لشهر مارس 2020.وأما التحديث الخاص بهاتف Galaxy A80، والذي يحمل رقم النسخة A805FXXU4BTC3، فإنه يحصل على أحدث إصدار من أندرويد يأتي الإصدار الجديد مع الوضع الداكن وإيماءات التنقل الجديدة وواجهة المستخدم الجديدة والرفاهية الرقمية ، ولكنه لا يتضمن ميزة تسجيل الشاشة التي كانت جزءًا من One UI 2.0 للهواتف الذكية المتطورة الأخرى من سامسونج.وسوف تبدأ سامسونج في إطلاق أندرويد 10 لهاتف Galaxy A7 في الهند، ولهاتفي Galaxy A6 وGalaxy A80 في فرنسا. وسيحصل المستخدمون على التحديث قريبا، ويمكنك أيضًا التحقق من التحديث يدويا على جهازك، من خلال الذهاب إلى الإعدادات Settings، ثم تحديث البرامج Software Update.الجدير بالذكر أنه لا يوجد سوى أربعة أجهزة في العالم تعمل بنظام Android 10 و One UI 2.1 في الوقت الحالي، من بينهم الهواتف الرائدة التي أطلقت خلال 2020، بما في ذلك هواتف Galaxy S20، والهاتف القابل للطي Galaxy Z Flip، وقد قامت سامسونج مؤخرا بطرح نظام التشغيل التابع لجوجل للهواتف التي أطلقت في عام 2019، بما في ذلك: هواتف Galaxy S10، وهواتف Galaxy Note 10.