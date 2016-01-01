

تسريب صور ومواصفات هاتف موتورولا Motorola Edge قبل الإعلان عنه رسميا تسريب صور ومواصفات هاتف موتورولا Motorola Edge قبل الإعلان عنه رسميا

ظهرت مجموعة من الصور والمواصفات الخاصة بهاتف موتورولا الذكي “موتورولا إيدج” Motorola Edge، والذي لم يعلن عنه رسميا بعد، وقد تم تداول صور الهاتف الذكي على الإنترنت.



وتشير الصور المسربة، إن صحت، إلى أن هاتف موتورولا إيدج Motorola Edge سيصدر بشاشة منحنية بشكل حاد من الجانبين من نوع “ووترفول” Waterfall، وقد تركت موتورولا مساحة لزر الطاقة الفعلي وأزرار التحكم في الصوت، بشكل يشبه تصميم أوبو في هاتفها الذكي الأحدث “أوبو فايند إكس2 برو” Oppo Find X2 Pro.



وكشفت الصور وجود منفذ تقليدي لسماعات الرأس 3,5 مم في هاتف موتورولا إيدج، كما يوجد منفذ لتركيب ذاكرة خارجية من نوع مايكرو إس دي microSD، مع مكبرات صوت مزدوجة للحصول على صوت ستيريو، حيث يوجد مكبر صوت في أعلى الهاتف وآخر في الأسفل.

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وتقول المواصفات المسربة عن هاتف موتورولا إيدج أنه سيصدر بشاشة قياسها 6,67 بوصة، بدقة 1080×2340 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، مع ثقب للكاميرا الأمامية في الشاشة، والتي ستكون بدقة 25 ميجابيكسل، مع مستشعر للبصمة مدمج أسفل الشاشة.وقالت التسريبات أن هاتف موتورولا إيدج سيصدر بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، بدقة عدسة رئيسية 64 ميجابيكسل، مع عدسة عريضة الزاوية بدقة 16 ميجابيكسل، وعدسة مقربة بدقة 78 ميجابيكسل، وسوف يتم ترتيب العدسات في شكل عمودي على الجانب الأيسر العلوي من ظهر الهاتف، مع تركيز تلقائي بالليزر وفلاش ليد LED مزدوج.وقالت التسريبات أن هاتف موتورولا إيدج سيتيح للمستخدمين الاختيار بين معدل التحديث القياسي 60 هرتز ومعدل التحديث العالي 90 هرتز، مع وجود ميزة الضبط التلقائي لمعدل التحديث بالذكاء الاصطناعي، من أجل اختيار معدل التحديث الأفضل دائما.وبحسب التسريبات، سيصدر هاتف موتورولا إيدج بمعالج كوالكوم سنابدراجون 765، وذاكرة عشوائية (رام) بحجم 6 جيجابايت، وسعة داخلية 128 جيجابايت، مع بطارية بسعة 4,500 مللي أمبير ساعة.