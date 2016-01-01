

realme تكشف النقاب عن أحدث هواتفها realme تكشف النقاب عن أحدث هواتفها

أعلنت شركة ريلمي، أسرع العلامات التجارية نمواً للهواتف الذكية عن إطلاقها لمُعالجي هيليو G70 و G80 المُلحقين بأحدث هواتفها الذكية الجديد realme C3، وrealme 6i والذي سيكونان من الهواتف الرائدة في الفئة تحت المتوسطة.



ويأتي هاتف ريلمي C3 بكاميرا ثُلاثية، ويُسمى بوحش الألعاب، ويعد أقوى هاتف ذكي في الفئة السعرية، ويُعتبر هاتف ريلمي C3 إضافة جديدة قيّمة لمجموعة C، والتي تضم 10.2 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم.



ويُعتبر realme C3 هو نجم في 4 مجالات رئيسية وهم الأداء والبطارية والشاشة والكاميرا، والذي يُعتبر كأول هاتف في تلك الفئة السعرية، ويأتي C3 بأول معالج MediaTek Helio G70 في العالم والذي يتضمن أداءً قويًا وسريعًا لكلٍ من المستخدمين العاديين واللاعبين على حد سواء.

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تم إطلاق جهاز realme C3بلونين رائعين Blazing Red و Frozen Blue، الأحمر الناري، والأزرق الجليدي، ومن المقرر أن يأتي هاتف ريلمي C3 بإصدار 3 + 64 جيجابايت.أما هاتف realme 6i فيأتي بكاميرا رباعية بتقنية الذكاء الاصطناعي ودقة 48 ميجابكسل، وبطارية تبلغ 5000 مللي أمبير ، شاشة كاملة بحجم 6.5 بوصة. كما إنه أول هاتف يأتي بمعالج MediaTek Helio G80 في العالم.يتميز realme C3بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة كُلٍ من 12MP + 2MP + 2MP، كما تتميز الكاميرا الرئيسية الخلفية بفتحة F1.8 كبيرة وحجم بيكسل 1.25 ميكرون. يمكن أن يصل إلى 4X ويدعم ضبط تلقائي للصورة PDAF. هذا يجعل الصور واضحة في النهار ومشرقة في الإضاءة المنخفضة والبيئات المظلمة كذلك.ستوفر لك عدسة الماكرو الفائقة مزيدًا من التفاصيل عندما يحاول المستخدمون تصوير أشياء صغيرة علىبعد 4 سم. تدعم الكاميرا الخلفية الثلاثية وضع البورترية.يحتوي realme C3على ميزات رائعة في الكاميرا مثل Chroma Boost و تسجيل فيديو بطيء الحركة وهو أمر يصعب العثور عليه في هذه الشريحة السعرية، تعمل ميزة Chroma Boost، من خلال خوارزمية تعيين مستوى البكسل على استعادة السطوع والألوان مما يوفر نطاقًا ديناميكيًا أفضل وتباينًا للشاشة وألوانًا حية.بصرف النظر عن هذا ، تدعم الكاميرا وضع HDR التلقائي عند تشغيله يمكن للمرء الاحتفاظ بالإبرازات والتفاصيل الداكنة في الصورة للحصول على صور دقيقة مع تفاصيل وفيرة والمزيد من الألوان.تدعم الكاميرا أيضًا تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل ومقاطع الفيديو البطيئة بسرعة 120 إطارًا في الثانية.أما بالنسبة للسيلفي، فالهاتف لديه كاميرا 5MP، تدعم كاميرا الصور الشخصية وظيفة تجميل AI ، ووضع HDR ، ووضع البورترية ، وميزة Panoselfie التي يمكنها التقاط صور سيلفي أوسع.شاشة وتصميم أنيقتأتي مع أكبر شاشة عرض في هذا القطاع مع شاشة + HD بحجم 6.5 "أصغر بنسبة 30.9٪ من قطرها الطبيعي مما يجعل نسبة الشاشة إلى الجسم تصل إلى 89.8٪ هذه الشاشة الكبيرة ستعزز تجربة المشاهدة أثناء مشاهدة الأفلام أو ممارسة الألعاب أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.جاء الإلهام التصميمي للألوان الجديدة المثيرة Blazing Red و Frozen Blue لهاتف realme C3من الحمم البركانية الساخنة والأنهار الجليدية الباردة. تم إجراء التركيب البصري الرائع