كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف الألعاب الأحدث الخاص بها والذي يحمل إسم Nubia Red Magic 5G.
الهاتف Nubia Red Magic 5G الجديد يأتي مع أحدث المواصفات التقنية المتاحة في السوق اليوم، بما في ذلك المعالج Snapdragon 865، والذاكرة التخزينية السريعة UFS 3.0، فضلا عن نظام التبريد بالمروحة. وبالنسبة للتغييرات الملاحظة على مستوى التصميم، فهي تشمل إزالة مستشعر بصمات الأصابع من الواجهة الخلفية ونقله إلى الشاشة، فضلا عن تزويد الهاتف بثلاث كاميرات في الخلف، وإضافة أزرار الكتف لتحسين تجربة اللعب على الهاتف. وبالعودة إلى نظام التبريد بالمروحة، فقد ذكرت شركة Nubia أنه يقوم بتقليص حرارة المعالج إلى 18 درجة مئوية، والسماح للهاتف ببلوغ 55W على مستوى سرعة الشحن.
وبغض النظر عن ذلك، فالهاتف Nubia Red Magic 5G الجديد يأتي كذلك مع شاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz. هناك أيضا مكبرات صوتية مزدوجة في الواجهة الأمامية وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.
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التعليقات على الإعلان رسميًا عن الهاتف Nubia Red Magic 5G مع تصميم مميز ومواصفات تقنية متقدمة
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