

الإعلان رسميًا عن الهاتف Nubia Red Magic 5G مع تصميم مميز ومواصفات تقنية متقدمة الإعلان رسميًا عن الهاتف Nubia Red Magic 5G مع تصميم مميز ومواصفات تقنية متقدمة

كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف الألعاب الأحدث الخاص بها والذي يحمل إسم Nubia Red Magic 5G.



الهاتف Nubia Red Magic 5G الجديد يأتي مع أحدث المواصفات التقنية المتاحة في السوق اليوم، بما في ذلك المعالج Snapdragon 865، والذاكرة التخزينية السريعة UFS 3.0، فضلا عن نظام التبريد بالمروحة. وبالنسبة للتغييرات الملاحظة على مستوى التصميم، فهي تشمل إزالة مستشعر بصمات الأصابع من الواجهة الخلفية ونقله إلى الشاشة، فضلا عن تزويد الهاتف بثلاث كاميرات في الخلف، وإضافة أزرار الكتف لتحسين تجربة اللعب على الهاتف. وبالعودة إلى نظام التبريد بالمروحة، فقد ذكرت شركة Nubia أنه يقوم بتقليص حرارة المعالج إلى 18 درجة مئوية، والسماح للهاتف ببلوغ 55W على مستوى سرعة الشحن.



وبغض النظر عن ذلك، فالهاتف Nubia Red Magic 5G الجديد يأتي كذلك مع شاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz. هناك أيضا مكبرات صوتية مزدوجة في الواجهة الأمامية وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.

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كما سبق وأشرنا، الهاتف Nubia Red Magic 5G الجديد يأتي كذلك مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع 8GB أو 12GB أو 16GB من الذاكرة العشوائية، ومع ما يصل إلى 256GB من الذاكرة الداخلية UFS 3.0. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك ببطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 55W. وفيما يخص نظام التشغيل، فالهاتف Nubia Red Magic 5G الجديد يأتي كما يمكنكم أن تتوقعوا مع نظام Android 10 ومع واجهة RedMagicOS.الهاتف Nubia Red Magic 5G متوفر بالفعل للطلب في الصين المسبق ولكن لن يتم إطلاقه بشكل رسمي حتى اليوم 19 مارس مع العلم بأن هناك أيضًا خطط لإطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فهو سيُكلف ما يعادل 540 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يعادل 585 دولار أمريكي لنسخة 12GB/256GB، وما يُعادل 712 دولار أمريكي لنسخة 16GB/256GB. أما بخصوص النسخة التي تضم الواجهة الخلفية الشفافة، فهي ستُكلف ما يُعادل 655 دولار أمريكي لنسخة 12GB/256GB، ما يُعادل 740 دولار أمريكي لنسخة 16GB/256GB.