يحرص عشاق هواتف الأندرويد على إقتناء أحد إصدارات فئة الـ Note الشهيرة من الصانع الكورى الجنوبى سامسونج، لما تقدمه من أداء قوى وبطاريات كبيرة تعطى أطول فترة استخدام ممكنة، ولكن السعر المرتفع يقف عائقًا أمام شرائه.
ولكن من وقت لأخر تظهر عروض،على منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية مثل ايباى، حيث يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف Galaxy Note8 سعة 64 جيجابايت مقابل 184 دولار أمريكى ما يعادل 2900 جنيه مصري فقط.
وللتذكرة؛ فهاتف Galaxy Note8 تم إصداره فى عام 2017 من قبل سامسونج الكورية الجنوبية، واستطاع النجاح بقوة وقتها بعد تعويض فضيحة Galaxy Note7.
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التعليقات على اشترى Samsung Galaxy Note 8 بـ2900 جنيه
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