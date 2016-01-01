تسريب صور الهاتف Galaxy M11، وسيضم بطارية ضخمة بسعة 5000mAh

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › تسريب صور الهاتف Galaxy M11، وسيضم بطارية ضخمة بسعة 5000mAh

صورة الخبر: تسريب صور الهاتف Galaxy M11، وسيضم بطارية ضخمة بسعة 5000mAh
تسريب صور الهاتف Galaxy M11، وسيضم بطارية ضخمة بسعة 5000mAh

تعمل شركة سامسونج على هاتف ذكي جديد يحمل الإسم الرمزي SM-M115F/DS، وهذا الهاتف سيصل على الأرجح إلى السوق تحت إسم Galaxy M11 وسيحل محل Galaxy M10 و Galaxy M10s. وعلى ذكر ذلك، فقد تم رصد الهاتف Galaxy M11 للتو يحصل على شهادة المصادقة من هيئة الإتصالات التايوانية والتي نشرت مجموعة من الصور لهذا الهاتف، بما في ذلك البطارية التي يستخدمها.

هذه الصور كشفت لنا أن الهاتف Galaxy M11 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، وثقب في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، فضلا عن بطارية ضخمة بسعة 5000mAh. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هذه الصور كذلك أن الهاتف Galaxy M11 سيضم قارئ البصمة في الخلف، ومنفذ السماعات 3.5mm في الأعلى، ومكبر الصوت في الأسفل إلى جانب منفذ USB Type-C.

وبالعودة إلى البطارية، فقد كشفت لنا هذه الصور أن الهاتف Galaxy M11 سيدعم الشحن السريع بقوة 15W. وبالنظر إلى أن الهاتف Galaxy M11 بدأ فعلاً في جمع الشهادات اللازمة حول العالم، فنحن نعتقد بأنه سيتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف في المستقبل القريب.

المصدر: موقع الكترونى

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تسريب صور الهاتف Galaxy M11، وسيضم بطارية ضخمة بسعة 5000mAh

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29771

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager