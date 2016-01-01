

شاومي تكشف عن هاتفي Redmi Note 9 Pro و Note 9 Pro Max بشاشة 6.67 بوصة وأربع كاميرات شاومي تكشف عن هاتفي Redmi Note 9 Pro و Note 9 Pro Max بشاشة 6.67 بوصة وأربع كاميرات

أعلنت اليوم ريدمي أحد شركات شاومي عن هاتفين جديدين وهما Redmi Note 9 Pro و Note 9 Pro Max ويأتي كلاهما بنفس التصميم ومواصفات مشابهة كذلك.







هاتف Redmi Note 9 Pro يأتي بشاشة LCD بقياس 6.67 بوصة بدقة 2400x1080 وبها ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل ويأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 720G ورامات بحجم 4 و 6 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 64 و 128 جيجا بايت ودعم تركيب بطاقات microSD.

قد يعجبك أيضا... loading...

يأتي الهاتف بأربع كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية فيهم بدقة 48 ميجا بيكسل ومستشعر سامسونج ISOCELL Bright GM2 وبفتحة عدسة f/1.79 والثانية بدقة 5 ميجا بيكسل وهي Macro والثالثة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2 وهي واسعة الزاوية 119 درجة والرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل للمساعدة في إلتقاط الصور الـ Portrait وجعل الخلفية ضبابية.الهاتف يأتي ببطارية بقوة 5,020 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 18 وات وقارئ للبصمة على الجانب ويوجد به منفذ 3.5 ملم ويعمل بنظام أندرويد 10 وسيتوفر للبيع في الهند يوم 17 مارس بسعر يبدأ من 175 دولار.هاتف Note 9 Pro Max يأتي بنفس مواصفات هاتف Note 9 Pro ولكن مع رامات بحجم 6 و 8 جيجا بايت وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل ومستشعر سامسونج ISOCELL Bright GW1 وبفتحة عدسة f/1.89 وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل ودعم الشحن السريع بقوة 33 وات.سيتوفر هاتف Note 9 Pro Max للبيع يوم 25 مارس بسعر يبدأ من 200 دولار.