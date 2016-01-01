

د10 علامات تخبرك أن هاتفك مخترق.. تعرف عليها د10 علامات تخبرك أن هاتفك مخترق.. تعرف عليها

أصبحت الهواتف الذكية بمثابة خزانة صغيرة تحمل الكثير الأسرار، حيث تسمح لنا تلك الأجهزة المحمولة بإداء العديد من المهام في وقت قصير وبشكل أسرع، وغالبًا ما تحتوي على المعلومات الشخصية والحساسة لمستخدمه، أذ زاد اعتماد المستخدمين مؤخرا على تطبيقات مثل البريد الإلكتروني والمواقع المصرفية، بالإضافة إلى الوصول المباشر إلى العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الأخرى عبر التطبيقات المسجلة مسبق



وبالتالي صارت هواتفنا صيد ثمينا للهاكرز، الذين يلجأون لطرق متعددة لسرقة تلك المعلومات لأهداف مادية أو اجتماعية وغير ذلك، لذلك، من الضروري أن نحافظ على هواتفنا الذكية في مأمن من المتسللين، ونتخذ إجراء تصحيحيًا فوريًا إذا اكتشفنا أنه تم اختراق.



لذلك سنقدم لك 10علامات تحذيرية، تخبرك ما إذا كان هاتفك تعرض للاختراق، وفقا لما ذكره موقع "josephsteinberg".

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1- بطء عمل الهاتف:إذا أصبح أداء الهاتف أبطأ من المعتاد، قد يعود السبب إلى وجود برنامج ضار يعمل في الخلفية، مما يسبب ببطء عمل الهاتف وأيضًا بطء الاتصال بالشبكة، حيث أن هذا النوع من الفيروسات يمكن أن يؤثر على أداء الجهاز بشكل كامل، ويمكن أن يكون هذا البرنامج الضار يتجسس عليك ويعمل على سحب بياناتك وملفاتك لجهاز آخر مما يؤثر على عمل وحدة المعالجة الرئيسية التي من شأنها أن تبطيء عمل الجهاز.2. يرسل جهازك أو يستقبل رسائل نصية غريبة:إذا كان هاتفك يرسل ويستلم الكثير من رسائل البريد الإلكتروني المجهولة أو رسائل نصية غريبة، لم تقم لم بإرسلها، فأول شئ عليك فعله هو حذف هذه الرسائل فورا، وعدم فتح أي رابط مرفق بداخلها.3. تثبيت تطبيقات جديدة على جهازك لم تقم بتثبيتها:على الرغم من أن الشركة المصنعة للجهاز أو مزود الخدمة قد يقوم بتثبيت التطبيقات على جهازك دون علمك، حيث ظهرت مؤخرا تطبيقات جديدة اكتسبت القدرة على التحايل على ميزات الأمان، الموجودة بمتجر جوجل بلاي، مما يسمح لها بسرقة بياناتك وتسجيل مكالماتك ورسائلك النصية واختراق وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.4. سرعة نفاد شحن البطارية:على سبيل المثال، البرامج الضارة التي تراقب باستمرار نشاط المستخدم وتحتفظ به وتنقله إلى أطراف ثالثة،وجود هذا النوع من البرامج الضارة على هاتفك قد يكون السبب في نفاذ طاقة البطارية بسرعة، ويجعلها بحاجة إلى الشحن بشكل متكرر.5. ارتفاع درجة حرارة الهاتف:إذا لاحظت أن الجهاز ساخن للغاية فهذه إشارة واضحة وقوية على اختراق هاتفك، قد يكون ذلك بسبب تشغيل تطبيق خبيث في الخلفية، يمثل ضغط على وحدة المعالجة المركزية CPU.6. توقف بعض التطبيقات عن العمل بشكل صحيح:إذا توقفت التطبيقات التي كانت تعمل بشكل صحيح فجأة عن العمل، فقد يكون ذلك أيضا علامة على تداخل الخوادم أو غيرها من البرامج الضارة مع وظائف التطبيقات الشرعية، بالطبع ، إذا تطورت مثل هذه المشكلة فورًا بعد إجراء تحديث لنظام التشغيل ، فمن المرجح أن يكون السبب هو البرامج الضارة.7. النوافذ المنبثقة:تنشئ البرامج الضارة نوافذ منبثقة، تدعوك لتنفيذ أفعال مختلفة، كما يحدث في أجهزة الكمبيوتر، وهذا دليل على اختراق هاتفك، فتجنب النقر على هذه النوافذ.أقرأ أيضاً| مليار جهاز أندرويد معرض للاختراق.. وهذه الهواتف أبرزها8. إضاءة الهاتف من دون استخدام:إذا لاحظت أن هاتفك يضيئ باستمرار دون لمسه، فهذا دليل على وجود تطبيق يضيئ هاتفك دون إذنك، وذلك ينبهك أن هاتفك ربما يكون مخترق، لذا احذر.9. البلوتوث قيد التشغيل رغم أنك لم تقم بتشغيله:يمكن أن يسمح البلوتوث للمتسللين بالوصول إلى هاتفك دون حتى لمسه، وهذا النوع من القرصنة لا يمكن أن يلاحظه المستخدم. كما يمكن أن يصيب الأجهزة الأخرى المحيطة بك إذا كانت متصلا معهم عن طريق البلوتوث.10. صعوبة إغلاق الهاتف:إذا وجدت صعوبة في إغلاق الهاتف، عما كان يحدث من قبل، فتأكد أن عليه برامج خبيثة تمنعه من الإغلاق، وتمكن غيرك من الإطلاع على هاتفك.