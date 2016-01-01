

بعد نفاد أول دفعة.. هواوي تطرح هاتف Mate Xs القابل للطي في الإمارات بعد نفاد أول دفعة.. هواوي تطرح هاتف Mate Xs القابل للطي في الإمارات

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن فتح باب طلبات الحجز المسبق لشراء أحدث أجهزتها، ملك الهواتف الذكية القابلة للطي Mate Xs، في دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من 15 مارس.



ووفقا لما ذكره موقع gulfnews، سيغير هذا الهاتف القابل للطي الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمين مع أجهزتهم بفضل مزاياه المتقدمة، حيث يأتي مزودا بمتجر هواوي للتطبيقات HUAWEI AppGallery، الذي يعتبر من بين أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات في العالم، والذي يتميز بمكتبة تطبيقات تضم أبرز التطبيقات العالمية والمحلية الشهيرة.



Huawei Mate Xs - 1

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ويتميز HUAWEI Mate Xs بتصميم جناح الصقر Falcon Wing المصنع من أكثر من 100 جزء متشابك باستخدام معدن سائل مؤلف من الزركونيوم مما يسمح بطي الهاتف بزاوية 180 درجة.ويسمح معدن البوليميد المستخدم في قطاع الطيران والفضاء والمادة اللاصقة الشفافة بصريا الحصول على صور حيوية وغنية.Huawei mate Xs - 2وكما يحتوي الهاتف القابل للطي على شاشة مزدوجة مع شاشة رئيسية بحجم 6.6 بوصة، وشاشة ثانوية بحجم 6.38 بوصة، ليوازي بحجمه عند عدم طي الشاشة جهازا لوحيا بقياس 8 بوصة.ويأتي هاتف Mate Xs بميزة Multi-Window التي تمنح المستخدمين عرض تطبيقين والتفاعل معهما على الشاشة في وقت واحد، إذ يمكن سحب النصوص والصور والملفات وإفلاتها من تطبيق إلى آخر، فيما تسمح خاصية Floating Window باستخدام تطبيق ثالث للرد على الرسائل النصية.Huawei Mate Xs - 5ويعمل هاتف هواوي القابل للطي الهاتف بمعالج Kirin 990 من الجيل الخامس ومعالج رسومات Mali-G76 GPU ذو 16 نواة، بالإضافة إلى مودم الاتصال بشبكات الجيل الخامس والذي يدعم شبكات الجيل الخامس غير المستقلة NSA والمستقلة SA.ومع هاتف Mate Xs يمكنكم الارتقاء بتجربة تصوير الفيديو إلى مستويات جديدة بفضل نظام الكاميرا رباعي العدسات من "لايكا" المزود بمستشعر الصورة SuperSensing والذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا بزاوية تصوير عريضة جدا بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير البعيد telephoto بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد.Huawei Mate Xs - 3وكما يأتي الهاتف مزودا بمنصة هواوي للخدمات HMS ومتجر هواوي للتطبيقات HUAWEI AppGallery الذي يمثل منصة مفتوحة ومبتكرة لتوزيع التطبيقات.ويقدم المتجر أشهر التطبيقات والخدمات العالمية الرائدة، بالإضافة إلى التطبيقات المتخصصة التي يجري تطويرها وفق أعلى مستويات العناية والاهتمام، حيث شهد متجر هواوي للتطبيقات HUAWEI AppGallery تطورات جديدة جعلت منه منصة رائدة تسمح لعدد لا يحصى من المستخدمين بالوصول إلى أفضل الخدمات الرقمية الذكية.Huawei Mate Xs - 4ويعتبر متجر هواوي للتطبيقات من بين أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات في العالم، حيث تتوافر خدماته اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة، كما يشهد إقبال 400 مليون مستخدم نشط شهريا على مستوى العالم.وسيتوفر هاتف Mate Xs الذكي والقابل للطي لطلبات الحجز المسبق عبر الإنترنت، ولدى متاجر تجربة هواوي ومجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات في الإمارات العربية المتحدة.