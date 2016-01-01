أنشأت شركة سامسونغ صفحة رسمية خاصة لهاتف Galaxy M21 الذي يتوقع أن يحقق مبيعات كبيرة في سوق الأجهزة الذكية.
وبالرغم من أن الهاتف سينتمي لفئة الهواتف المتوسطة، إلا أنه سيحصل على العديد من الميزات التي تجعله يتفوق على الكثير من هواتف هذه الفئة، ومن أبرز هذه الميزات:
-كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميغابيكسل.
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التعليقات على هاتف آخر سيعزز صدارة سامسونغ في سوق الأجهزة الذكية
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