سامسونج تكشف عن موعد طرح هاتفها "جالكسي إم 21"

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سامسونج تكشف عن موعد طرح هاتفها "جالكسي إم 21"

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن موعد الإعلان عن هاتفها الذكي الجديد "جالكسي إم 21"، وذلك عبر صفحة ترويجية على موقع أمازون الهند.

كما نشرت "سامسونج" صورًا للهاتف، والتي تكشف عن بعض المواصفات، بما في ذلك وجود 3 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة "48 ميجابكسل"، وكاميرا أمامية بدقة "20 ميجابكسل"، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير/ الساعة.

ووفق ما ذكرت "البوابة العربية للأخبار التقنية، وبحسب تقارير إخبارية، يمتلك "جالكسي إم 21" شاشة من نوع "سوبر أموليد" بقياس "6.4 بوصة"، ويحتوي على معالج "Exynos 9611"، وذاكرة وصول عشوائي "4 جيجابايت"، أو"6 جيجابايت".

جدير بالذكر أن تقارير سابقة أيضًا، أشارت إلى أن "سامسونج" تعتزم الإعلان عن هاتف "جالاكسي إم 21" في 16 مارس الجاري، والآن أكدت الشركة الموعد على أمازون الهند.

المصدر: مصراوى

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