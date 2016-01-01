كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن موعد الإعلان عن هاتفها الذكي الجديد "جالكسي إم 21"، وذلك عبر صفحة ترويجية على موقع أمازون الهند.
كما نشرت "سامسونج" صورًا للهاتف، والتي تكشف عن بعض المواصفات، بما في ذلك وجود 3 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة "48 ميجابكسل"، وكاميرا أمامية بدقة "20 ميجابكسل"، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير/ الساعة.
ووفق ما ذكرت "البوابة العربية للأخبار التقنية، وبحسب تقارير إخبارية، يمتلك "جالكسي إم 21" شاشة من نوع "سوبر أموليد" بقياس "6.4 بوصة"، ويحتوي على معالج "Exynos 9611"، وذاكرة وصول عشوائي "4 جيجابايت"، أو"6 جيجابايت".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سامسونج تكشف عن موعد طرح هاتفها "جالكسي إم 21"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق