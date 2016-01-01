

جوجل بلاى يطرح ميزة الـ DARK MODE لجميع هواتف أندرويد.. كيفية تفعيلها جوجل بلاى يطرح ميزة الـ DARK MODE لجميع هواتف أندرويد.. كيفية تفعيلها

طرح متجر التطبيقات الشهير جوجل بلاى الخاص بأجهزة أندرويد، خاصية جديدة ينتظرها العديد من المستخدمين لجميع هواتفهم، ويعد الوضع المظلم أو كما يطلق عليه البعض الـ دارك مود إحدى المميزات الأكثر شيوعًا منذ فترة.



ووفقًا لموقع "فون آرينا" التقنى، فإن شركة جوجل الأمريكية أضافت تفعيل وضع الـ DARK MODE لمتجر التطبيقات الخاص بها، وذلك بعد أن أصبحت سمة الوضع الداكن الأكثر استخدامًا عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتي كان من أولها تطبيقا "فيسبوك" و"واتساب".



وأعلنت جوجل أن خاصية الوضع المظلم متاحة الآن لمستخدمين هواتف الأندرويد عبر Play Store، وأنها سوف تقوم بتنفيذها فى جميع الخدمات التى ستوفرها فى المستبقل.

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ولتفعيل خاصية Dark Mode على بلاى ستور، قم بالدخول إلى الإعدادات، ثم الضغط على الخلفيات أو السمات Themes، ثم اختيار الوضع المظلم أو العادى Dark or Light.وتعتبر خاصية Dark mode أو الإضاءة الخافتة من الخصائص المهمة والمطلوبة من معظم مستخدمى الهواتف والتطبيقات، حيث تعمل الخاصية على التقليل من معاناة العين مع الإضاءة أثناء الليل، كما أنها تعمل على توفير عمر البطارية للهواتف.