نشر موقع شركة "أبل" مجموعة من النصائح والإرشادات المتعلقة بكيفية المحافظة على الهواتف الذكية خالية من الجراثيم، وذلك مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، وتسببه حتى الآن في وفاة 4630 شخصا.
ووفق دراسات علمية، فإن الهواتف تمثل أرضا خصبة للجراثيم والفيروسات، وخصوصا فيروس كورونا الذي أشارت أبحاث إلى إمكانية بقائه فعالا على الأسطح لأيام.
وفي الإرشادات التي نشرتها أبل، قالت الشركة: "باستخدام الكحول بنسبة 70 في المئة أو مناديل التطهير، يمكنك مسح الأسطح الصلبة والتي لا مسام لها لمنتج أبل بلطف، مثل الشاشة أو لوحة المفاتيح أو الأسطح الخارجية الأخرى".
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التعليقات على كيف تنظف هاتفك في زمن تفشي كورونا؟.. "أبل" تجيب
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