جوجل تحذف التطبيق الأكثر شعبية المستخدم على هواتف Android

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صورة الخبر: جوجل تحذف التطبيق الأكثر شعبية المستخدم على هواتف Android
جوجل تحذف التطبيق الأكثر شعبية المستخدم على هواتف Android

لم يعد تطبيق Antutu وهو أحد تطبيقات التقييم الأكثر شعبية، متوفرًا على متجر Google Play، ويستخدم التطبيق من قبل معظم ماركات الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android مثل Xiaomi و Realme.



غالبًا ما تعرّف العلامات التجارية للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android على أرقام Antutu للهواتف الذكية القادمة لعرض أدائها.



بخلاف Antutu، أزالت جوجل Google أيضًا تطبيقين آخرين لقياس الأداء مع علامة Antutu من متجر Google Play. وفقًا لتقرير صادر عن Android

Police، أزالت Google جميع تطبيقات Antutu كجزء من حملة أكبر على التطبيقات من Cheetah Mobile، وأزالت الشركة Antutu Benchmark و Antutu 3DBench و Antutu Benchmark من المتجر.


أضاف التقرير أيضًا أن التطبيقات كانت متوفرة في متجر Play حتى 22 فبراير 2020، ولكن الآن عندما تبحث عنها، يظهر "لم يتم العثور على نتيجة"، يذكر موقع الويب أيضًا أن Google و Cheetah Mobile لم يعلقا على اختفاء التطبيقات.
في الآونة الأخيرة، أزالت Google 600 تطبيق من متجر Google Play، كما حظرتها أيضًا من منصات تسييل الإعلانات، وGoogle AdMob وGoogle Ad Manager.



كشف تقرير صادر عن Buzzfeed أن معظم التطبيقات المحظورة هي من الصين والهند وسنغافورة، وتستهدف المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية.

لذلك، يبدو أن هذا هو السبب الوحيد وراء إزالة Google هذه التطبيقات المرجعية من متجر Play.

تابع التقرير أيضًا أن Andutu قد أحاط علما بإزالة التطبيقات من Play Store، واستبدلت الشركة روابط تنزيل التطبيقات على موقعها على شبكة الإنترنت بروابط APK.

المصدر: الوفد

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