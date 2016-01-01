

شاهد.. أفضل هواتف شاومي ضد الكسر شاهد.. أفضل هواتف شاومي ضد الكسر

أصدرت شركة شاومي Xiaomi، هاتفها Mi Note 10 بخمس كاميرات على الظهر وحواف منحنية وزجاج Gorilla 5 على كلا الجانبين وإطار من الألومنيوم، في شهر نوفمبر الماضي، ووصل إلى العديد من الأسواق في الشهر التالي، الجهاز لديها تصميم جيد وأداء عال، لذا أخضعت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة، هاتف شاومي الأحدث لعدد من الاختبارات، بما في ذلك الحرق والانحناء، إلى جانب الخدش بأدوات حادة.



ووفقا لما ذكره موقع "gizchina"، يخضع هاتف Xiaomi الذكي لأول مرة إلى اختبار خدش ، أي اختبار مقاومة الزجاج الذي يحمي شاشة Super AMOLED مقاس 6.47 بوصة والجسم.



ويأتي هاتف شاومي Mi Note 10، بـ 5 كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 108 ميجابكسل، وعددا من المواصفات القوية الأخرى، كل ذلك بسعر لا يتعدى 500 دولار أمريكي.

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وبدأت قناة JerryRigEverything، المتخصصة في اختبارات المتانة للهواتف الذكية، الاختبار بخدش الشاشة التي تمكنت من التحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة.وفي المستوى السابع، فقد بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة، والفضل في ذلك يعود إلى أن شاشة Mi Note 10 محمية بطبقة من زجاج Gorilla 5.ولأن إطار هاتف شاومي مصنوع من الألمنيوم مع طبقة، فإن خدشه بشفرة أدي إلى نزع الطبقة الملونة فقط، أما ظهر الهاتف المحمي أيضا بطبقة من زجاج Gorilla 5 فقد تحمل الخدش باستخدام الشفرة.وأما محاولات قناة JerryRigEverything في ثني الجهاز، باءت بالفشل، وذلك بخلاف هواتف شاومي السابقة التي لم تتحمل اختبار المتانة، كما أن الزجاج الحامي للكاميرات الأمامية والخلفية نجح في التصدي لمحاولات الخدش باستخدام الشفرةوبالنسبة لاختبار الحرق، فقد كان Mi Note 10، قوًا بما يكفي ليتحمل الحرق المتعمد للشاشة، إذ تعافت وحدات البكسل على الشاشة بعد تعرضها للهب لمدة 30 ثانية، ومن المثير للإعجاب بالنسبة للقناة هو صمود حساس البصمة الذي تحت الشاشة بعد الخدش بأداة معدنية حادة، حتى بقي يعمل بدون مشكلات بعد المستوى السابع.الجدير بالذكر أن JerryRigEverything، هي قناة يوتيوب شهيرة متخصصة في اختبارات المتانة للهواتف الذكية الرائدة، والتي اختبرت خلال الأسابيع الماضية هاتفي سامسونج Galaxy S20 Ultra و Galaxy Z Flip.