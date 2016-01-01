

هواتف iPhone 12 Series القادمة هذا العام قد تتبنى أخيرًا شاشات 120Hz هواتف iPhone 12 Series القادمة هذا العام قد تتبنى أخيرًا شاشات 120Hz

عندما أعلنت شركة آبل عن iPad Pro لأول مرة قبل بضع سنوات، كانت إحدى الميزات البارزة في هذا الجهاز اللوحي هي حقيقة أنه يأتي مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. نتج عن ذلك مؤثرات حركية سلسة أثناء إستخدام الجهاز اللوحي. الغريب في الأمر، في حين قررت الشركات الأخرى تبني شاشات 120Hz في هواتفها الذكية، آبل لم تفعل ذلك.



ومع ذلك، قد يتغير ذلك مع iPhone 12. وفقا لآخر الشائعات، فقد تردد أن iPhone 12 Pro Max سيضم بطارية ضخمة بسعة 4400mAh علمًا أن iPhone 11 Pro Max الحالي يضم بطارية بسعة 4000mAh، وقيل كذلك أن هذا الهاتف سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وهذا هو السبب الذي دفع شركة آبل لزيادة سعة البطارية.



وفيما يتعلق بتكنولوجيا 5G، فقد سمعنا شائعات مفادها أن هواتف iPhone القادمة هذا العام ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهذا ليس بالأمر الجديد. ومع ذلك، فإن إشاعة قدوم iPhone 12 Pro Max مع شاشة 120Hz جديدة، وهو أمر جيد إذا كان صحيحًا. لقد قيل أن أحد الأسباب التي جعلت العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية ليست سريعة في تبني شاشات 120Hz هو إستنزاف البطارية.

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ومع ذلك، إذا كانت البطارية الإضافية يمكن أن تساعد في تعويض ذلك، فمن شأن ذلك أن يساهم في عدم ملاحظة المستخدمين للفرق في عمر البطارية حتى في حالة إذا تم إستخدام معدل التحديث 120Hz. على أي حال، من الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نأمل أن تكون هذه الشائعات صحيحة.