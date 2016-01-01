فى ظل تطور أسعار الهواتف الذكية سريعًا فى السنوات القليلة الماضية، أصبح إقتناء هاتف ذكى إلإقصادى أمر مكلف للغاية ويستنزف مبلغًا من المال ليس بالقليل، إلا أنه يمكنك إقتناء هاتف ذكى إقتصادى بمواصفات معقولة مقابل 590 جنيهًا فقط.
ويحمل الهاتف إسم V7S وهو من علامة G-TIDE الصينية، والذى يقدم تجربة إستخدام أندرويد بسعر لايذكر مقارنة بهواتف كلاسيكية أخرى فى نفس سعره، والذى يأتى فى لونين هما الأزرق والذهبي ليناسب مختلف الأذواق.
يأتى G tide V7s بشاشة قياس 5 بوصة من نوع IPS LCD، مع ميزة ثنائى الشريحة، بمعالج رباعى النواة بقوة 1.25 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 1 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 8 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى 32 جيجابايت.
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التعليقات على اشترى أرخص هاتف ذكى فى مصر بـ590 جنيها
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