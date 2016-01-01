قامت شركة OnePlus بإصدار تحديث Android 10 للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro في شهر أكتوبر الماضي، وقالت الشركة أن نسخة 5G من الهاتف OnePlus 7 Pro ستحصل على نفس التحديث في الربع الأول من هذا العام. حسنًا، لقد أوفت OnePlus بوعدها، فهي بدأت الآن بإصدار تحديث OxygenOS 10.0.4 الذي يستند على نظام Android 10 للهاتف OnePlus 7 Pro 5G.
هذا التحديث يجلب معه جميع الأشياء التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10، بما في ذلك إيماءات التنقل الجديدة، والتصميم الجديد لواجهة المستخدم. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك العديد من التحسينات والإصلاحات، وهناك أيضا ميزة تخصيص جديدة في الإعدادات تتيح لك إختيار شكل الأيقونة ليتم عرضها في ” الإعدادات السريعة “، وتمنحك ميزة Ambient Display الآن معلومات ذكية تستند إلى أوقات ومواقع محددة والأحداث.
يعد وضع Game Space بتجربة لعب أفضل من خلال تجميع ألعابك المفضلة في مكان واحد ليسهل الوصول إليها. وبالإضافة إلى ذلك، تقول شركة OnePlus أن هذا التحديث الجديد يُحسن جودة صور الكاميرا، ويتيح لك الآن حظر الرسائل غير المرغوب فيها عن طريق الكلمات الرئيسية.
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التعليقات على الهاتف OnePlus 7 Pro 5G يبدأ أخيرًا بتلقي تحديث Android 10
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