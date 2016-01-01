يحرص مصنعو الهواتف الذكية على تطوير أداء الكاميرا بالهواتف الجديدة، لتقدم أعلى آداء وجودة في التصوير، واحتلت شركة Oppo مؤخرا، المركز الأول في تصنيف DxOMark، بفضل كاميرا هاتفها الرائد Find X2 Pro، كما تصدرت كلا من شاومي "Xiaomi" وآبل "Apple" إلى جانب سامسونج "Samsung"، قوائم DxOMark خلال الفترة الماضية، والآن يترقب المستخدمون كاميرا هواوي مع سلسلة هواتف P40.
وبحسب ما ذكره موقع "somagnews"، تطورت تقنية الكاميرا في الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية مؤخرًا، ولقد حرصت شركة هواوي بشكل خاص على ترقية الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية بأحدث تقنية في الكاميرا لدعم المستخدمين بتجربة أكثر كفاءة في التصوير مثل التى في هاتف Huawei P30 Pro.
ووفقا لما ذكره موقع "gizchina"، تستعد شركة هواوي للإعلان عن الجيل الجديد من هواتفها الذكية في سلسلة P40، في مؤتمر يعقد في 26 من مارس الجاري بباريس، إذ تسلط أحدث التسريبات الضوء على هاتف P40 PRO الذي ستعلن عنه هواوي قريبا بعدد 5 من المستشعرات في الكاميرا الخلفية، ولقد إستعرضت التسريبات إعدادات الكاميرا الخلفية لهاتف P40 PRO.
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التعليقات على تسريبات تكشف كاميرا PENTA الخارقة في هاتف Huawei P40 Pro
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