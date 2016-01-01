

تسريبات تكشف كاميرا PENTA الخارقة في هاتف Huawei P40 Pro تسريبات تكشف كاميرا PENTA الخارقة في هاتف Huawei P40 Pro

يحرص مصنعو الهواتف الذكية على تطوير أداء الكاميرا بالهواتف الجديدة، لتقدم أعلى آداء وجودة في التصوير، واحتلت شركة Oppo مؤخرا، المركز الأول في تصنيف DxOMark، بفضل كاميرا هاتفها الرائد Find X2 Pro، كما تصدرت كلا من شاومي "Xiaomi" وآبل "Apple" إلى جانب سامسونج "Samsung"، قوائم DxOMark خلال الفترة الماضية، والآن يترقب المستخدمون كاميرا هواوي مع سلسلة هواتف P40.



وبحسب ما ذكره موقع "somagnews"، تطورت تقنية الكاميرا في الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية مؤخرًا، ولقد حرصت شركة هواوي بشكل خاص على ترقية الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية بأحدث تقنية في الكاميرا لدعم المستخدمين بتجربة أكثر كفاءة في التصوير مثل التى في هاتف Huawei P30 Pro.



ووفقا لما ذكره موقع "gizchina"، تستعد شركة هواوي للإعلان عن الجيل الجديد من هواتفها الذكية في سلسلة P40، في مؤتمر يعقد في 26 من مارس الجاري بباريس، إذ تسلط أحدث التسريبات الضوء على هاتف P40 PRO الذي ستعلن عنه هواوي قريبا بعدد 5 من المستشعرات في الكاميرا الخلفية، ولقد إستعرضت التسريبات إعدادات الكاميرا الخلفية لهاتف P40 PRO.

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- مميزات كاميرا PENTA بهاتف هواوي P40 Pro:1. مستشعر IMX700 رئيسي بدقة 52 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 1.22 μm، وفلاتر RYYB لجمع أكبر قدر من الإضاءة عند التصوير في الإضاءة المنخفضة.2. مستشعر IMX650 بدقة 40 ميجا بيكسل، مع فلاتر RGGB، وعدسات سينمائية بزوايا واسعة.3. عدسات مزدوجة prism periscopic telephoto للتكبير البصري حتى 10 مرات، مع 2 من عدسات P1G.4. عدسات Telephoto لدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.5. مستشعر ToF لعمق التصوير6. فلاش LED، مع مستشعر حرارة الألوان، وميكروفونات لدعم إلتقاط الصوتيات بكفاءة.