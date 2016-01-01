

تعرف على موبايل Vivo APEX 2020 القادم من المستقبل بدون ازرار و سيلفي مدفون بالشاشة ! تعرف على موبايل Vivo APEX 2020 القادم من المستقبل بدون ازرار و سيلفي مدفون بالشاشة !

شركة فيفو من الشركات التي دخلت الاسواق المصرية مؤخرًا، وقامت الشركة بإطلاق العديد من الهواتف سواء إقتصادية او متوسطة، وفي الخارج تقوم فيفو بإطلاق هواتف بمميزات قوية وإبتكارات جديده وبالفعل نرى تسريبات هاتف Vivo APEX 2020 الجديد والذي سيكون اول هاتف من فيفو يأتي مع كاميرا سيلفي موجوده اسفل الشاشة.



APEX 2020



حيث يأتي الهاتف مع شاشة كامله بدون اي حواف حيث ان السيلفي مدفون اسفل اعلى الشاشة، والشاشة ستأتي بحجم 6.45 بوصة بدقة 2330×1080 بيكسل وجودة FHD+ واطراف الشاشة منحنية بـ 120 درجة، وسيأتي الهاتف مع كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل عن طريق تصوير اربعة صور بدقة 12 ميجا بيكسل ودمجهم، وهذه الكاميرا تدعم مُثبت بصري قوي جدًا خاص بشركة فيفو لتثبيت تصوير الفيديوهات، وسيأتي الكاميرا الثانية 16 ميجا بيكسل Telephoto لعمل زوم 7.5 اكس بدون فُقدان تفاصيل.

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الهاتف يأتي مع دعم للشحن الـWireless فقط ولا يوجد منفذ مخصص للشحن، وهذا يدل على ان فريم الهاتف سيكون عبارة عن شاشة حيث تخلت فيفو عن كافة المنافذ والأزرار في هذا الهاتف وسيكون زِر الباور عن طريق مستشعر لمس يقوم بفتح الهاتف كما ان صوت الهاتف سيخرج من نبضات من اسفل الشاشة لان لا وجود لمخرج صوت، وسيدعم الهاتف الشحن بقوة 60 وات لشحن 2000 مللي امبير من سعة البطارية في 20 دقيقه فقط لكن لم يتم الإعلان عن حجم البطارية.Vivo APEX 2020 Back Cameraهواتف سلسلة APEX من فيفو في اغلب الاوقات تكون مجرد إستعراض من فيفو للإمكانيات التي تتمكن من تنفيذها، حيث رأينا من قبل هواتف من هذه السلسلة بسلايدر للكاميرا السيلفي قبل إنتشار هذا التريند بشكل كبير.قامت شركة فيفو في الخارج بالإعلان عن احدث هواتفها المتوسطة وهو هاتف Vivo Z6 الجديد بشكل رسمي، حيث يأتي هذا الهاتف مع معالج متوسط جديد داعم لشبكات الجيل الخامس كما ان الهاتف يأتي مع الكثير من المواصفات القوية ويقدم اداء قوي في الفئة المتوسطه مع شحن فائق السرعة، وشاشة الهاتف تأتي بحواف قليلة جدًا.حيث رأينا في الاسواق المصرية من شركة فيفو من قبل هاتف Vivo V17 Pro الذي يأتي بكاميرتين اماميتين في سلايدر لتقديم كاميرا سيلفي مُميزة مع تصميم مختلف من الزجاج الفخم وخامات ممتازة جدًا.Vivo Z6مواصفات Vivo Z6 :-ابعاد الموبايل 164×75.1×9.2 مم مع وزن 201 جرامتصميم من البلاستيك البولي كاربونيت مع فريم معدنالهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس مع كارت ميموري بحجم 512 جيجا في منفذ مخصص لهشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.57 بوصة بدقة 2400×1080 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 401 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والشاشة تأتي بنسبة إستحواذ 90.74% من واجهة الهاتف، فالشاشة كامله والكاميرا السيلفي موجوده في ثُقب في اعلى اليمينمعالج كوالكوم سناب دراجون 765 ثماني النواة بقوة تصل الى 2.4 جيجا هيرتز مع دقة تصنيع 7 نانو ميتر، والمعالج الرسومي هو Adreno 620Vivo Z6 Coolerاندرويد 10 مع واجهة فيفو الجديده Funtouch 10.0مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رام والذاكره الداخليه من نوع UFS 2.1كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.5 مع دعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsكاميرا خلفية رُباعيه بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 وبدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، وبدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي عدسة ماكرو وبدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزلالكاميرا تدعم HDR وPanorama وفلاش ليد وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fpsالهاتف يدعم منفذ السماعات 3.5 ملليبصمة الإصبع موجوده في ضهر الهاتفبطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع 44 وات عن طريق منفذ USB Type Cالوان الهاتف الثلجي والفضي والإسودVivo Z6 Colorsقامت شركة فيفو بالإعلان بشكل رسمي عن الهاتف وتم تسعير النسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 300 يورو او 330 دولار او حوالي 5150 جنيه والنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 339 يورو او 373 دولار او حوالي 5830 جنيه مصري.يأتي الهاتف مع اقوى معالج في الفئة المتوسطة حاليًا وهو معالج كوالكوم سناب دراجون 765، ويدعم هذا المعالج تشغيل شبكات الجيل الخامس مما يجعل فرصة دخول هذا الهاتف للأسواق المصرية قليلة، كما ان الهاتف يأتي مع بطارية ضخمة جدًا وتدعم الشحن السريع لشحن 70% من البطارية في حوالي 35 دقيقه فقط !