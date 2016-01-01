

اوبو تعلن في الخارج عن Oppo Find X2, X2 Pro – الجيل الجديد المُنتظر ! اوبو تعلن في الخارج عن Oppo Find X2, X2 Pro – الجيل الجديد المُنتظر !

قامت شركة اوبو منذ فتره كبيره بإطلاق هاتف Oppo Find X، وكان هذا الهاتف من اوائل الهواتف التي جاءت بشاشة كامله بدون حواف، وجاء الهاتف ايضًا مع كاميرات قوية جدًا وتصميم خارجي مُميز وكان الأفضل في فئته السعرية وقتها، والأن تُعلن اوبو عن الجيل الجديد من هذا الهاتف وهو Oppo Find X2 و Find X2 Pro وجاءت هذه الهواتف ايضًا بمواصفات قوية ومُميزة جدًا.



Oppo Find X2



مواصفات Oppo Find X2 :-

ابعاد الموبايل164.9×74.5×8 مم

ضهر الهاتف من الزُجاج او السيراميك مع فريم من المعدن

وزن الهاتف 196 جرام لنسخة السيراميك و187 جرام لنسخة الزُجاج

طبقة حماية على ضهر الهاتف من نوع Corning Gorilla Glass الجيل السادس

الهاتف مقاوم للماء بشكل بسيط او مقاوم لرذاذ الماء بمعيار IP54

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس ولا يدعم تركيب كارت ميموري

قد يعجبك أيضا... loading...

شاشة من نوع اموليد بحجم 6.7 بوصة بدقة 1440×3168 بيكسل وبجودة QHD+ مع معدل تحديث 120 هيرتز وكثافة بيكسلات 513 بيكسل لكل بوصة والشاشة تدعم HDR10 ومعدل إستجابه للتاتش يصل الى 240 هيرتز والشاشة كامله والسيلفي موجوده في ثُقب في اعلى اليسارOppo Find X2 Displayالشاشة عليها طبقة حماية Corning Gorilla Glass 6معالج كوالكوم سناب دراجون 865 ثماني النواة بقوة 2.84 جيجا هيرتز وبدقة تصنيع 7+ نانو ميتر والمعالج الرسومي Adreno 650اندرويد 10 بواجهة اوبو الجديده ColorOS 7.1مساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام والذاكره من نوع UFS 3.0 والرامات من نوع LPDDR5كاميرا سيلفي دقتها 32 ميجا بيكسل مستشعر Sony IMX616 بفتحة عدسة F/2.4 تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsكاميرا خلفية ثُلاثية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 للأساسية بعدسة سوني IMX586 والكاميرا الثانيه بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Ultra Wide بعدسة سوني IMX708 وهي تدعم مُثبت عند التصوير بإستخدامها، والكاميرا الثالثه الاخيره بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Telephoto لعمل زوم يصل الى 5 اكس بدون فُقدان تفاصيلOppo Find X2 Back Cameraالكاميرا الخلفية تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps مع دعم HDR ومثبت إلكتروني في تصوير الفيديوهات، وتدعم فلاش ليد ثُنائي وHDR وPanoramaالهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالسماعات الخارجية ستيريوبصمة الإصبع في الهاتف موجوده اسفل الشاشةبطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4200 مللي امبير تدعم الشحن السريع Super VOOC 2.0 بقوة 65 وات عن طريق منفذ USB Type Cالوان الهاتف النسخة السيراميك باللون الاسود والنسخة الزجاج باللون الأزرق الفاتحOppo Find X2 Colorsتم تسعير الهاتف في الخارج بشكل رسمي للنسخة الوحيده المتوفره منه بمساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1000 يورو او حوالي 17600 جنيه مصري.الهاتف يأتي مع اداء قوية جدًا وشاشة مُمتازة جدًا، كما ان كاميرات الهاتف مُميزة جدًا، والنسخة السيراميك من الهاتف تُعتبر فخمة جدًا حيث تُقدم خامات مُميزة ومُختلفه عن الهواتف الاخرى، وبطارية الهاتف ايضًا تدعم الشحن فائق السرعة، لكن هُناك نسخة Pro من الهاتف وهي التي سنعرض مواصفاتها لكم الأن !Oppo Find X2 Proمواصفات Oppo Find X2 Pro :-ابعاد الموبايل 165.2×74.4×8.8 مم للنسخة السيراميك و165.2×74.4×9.5 مم للنسخة الجلدوزن الهاتف 207 جرام للنسخة السيراميك و200 جرام للنسخة الجلدتصميم الهاتف من الجلد او السيراميك مع فريم من الالومنيومالهاتف مُقاوم للماء والغُبار بمعيار IP68الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس ولا يدعم تركيب كارت ذاكره خارجيشاشة اموليد بحجم 6.7 بوصة بدقة 1440×3168 بيكسل جودتها QHD+ مع كثافة بيكسلات 513 بيكسل لكل بوصة ودعم لمعدل تحديث 120 هيرتز والشاشة تدعم HDR10 وتدعم معدل إستجابه للمس 240 هيرتزالشاشة تأتي مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass 6مساحة تخزين 512 جيجا مع 12 جيجا رام والذاكره من نوع UFS 3.0واجهة ColorOS 7.1 مع اندرويد 10معالج كوالكوم سناب دراجون 865 ثماني النواة بدقة تصنيع 7+ نانو ميتر وبقوة تصل الى 2.84 جيجا هيرتز مع معالج رسومي Adreno 650كاميرا اماميه بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 ودعم للـHDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsكاميرا خلفية ثُلاثية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 والكاميرا الثانيه بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض والعدسة من نوع Sony IMX586، والكاميرا الثالثه بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/3.0 وهي Telephoto لعمل زوم يصل الى 60 اكس مع الاحتفاظ بالتفاصيلOppo Find X2 Pro Back Cameraالكاميرا الخلفية تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps ومثبت إلكتروني، مع دعم لفلاش ليد ثُنائي وHDR وPanoramaبطارية الهاتف تأتي بحجم 4260 مللي امبير وتدعم الشحن السريع SuperVOOC 2.0 بقوة 65 وات عن طريق منفذ USB Type Cبصمة الإصبع موجوده اسفل الشاشةالهاتف يدعم سماعات خارجية ستيريوالوان الهاتف البرتقالي بخامات من الجلد والإسود بخامات سيراميكOppo Find X2 Pro Colorsسعر الهاتف للنسخة الوحيده الـ512 جيجا بايت مساحة تخزين مع 12 جيجا رام هو 1200 يورو او حوالي 21 الف جنيه مصري، والهاتف يأتي مع خامات وتصميم فخم جدًا مع شعار اوبو البارز عن ضهر الهاتف كما ان الشاشة الخاصة بالهاتف بها Edges او إنحناءات تُعطي شكل مُميز جدًا، وكاميرات الهاتف الخلفيه ايضًا كأرقام قوية ويهتم الهاتف بالعدسة الـUltra Wide الخاصة بالتصوير الواسع.وبشكل عام الهاتف يُقدم شاشة قوية مع معالج ممتاز ومساحة تخزين ضخمه وكاميرات مُمتازة جدًا سواء خلفيه ام اماميه، وخامات وتصميم الهاتف ايضًا مُميزة جدًا، وبشكل عام الهاتف قادر على مُنافسه هواتف مثل Galaxy S20 Plus و Mi 10 Pro والهواتف الرائده الجديده التي رأيناها من مُختلف الشركات !