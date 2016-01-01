

بسبب كورونا.. هواتف أيفون 11 تختفي من محلات نيويورك بسبب كورونا.. هواتف أيفون 11 تختفي من محلات نيويورك

ذكر موقع Apple Insider أن بائعو التجزئة في مدينة نيويورك اشتكوا من أن مخزون هواتف أيفون 11 وصل إلى الصفر بسبب فيروس كورونا الذي ضرب سلسلة الإمداد.



وكشفت صحيفة نيويورك بوست أن تجار التجزئة في مدينة نيويورك قد نفدت لديهم كل هواتف أيفون 11، كما أن الشحنات الجديدة من الهواتف لا تتضمن هواتف أيفون 11، والتى تعد أحدث سلسلة هواتف لأبل والتى تم إصدارها العام الماضى .



وكانت شحنات عدسات كاميرا iPhone انخفضت من Genius Electronic المورد الرئيسي لعدسات كاميرات هواتف أيفون بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث تقلصت الإمدادات بشكل ملحوظ، ومن المفترض أنه لن يتم استئناف الإنتاج حتى شهر مايو القادم.

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وفي وقت سابق، قام المصنع الرئيس لهواتف الأيفون في الصين Foxconn بغلق فرع مصنع شنجن الصينى بسبب انتشار فيروس كورونا.كما توقع موقع MacRumors أن إنتاج هواتف آيفون من شركة أبل لن يتحسن حتى الربع الثاني من العام الحالى 2020، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا، بسبب انخفاض معدلات الأيدى العاملة في المصانع الصينية الموردة لشركة أبل.