ذكر موقع Apple Insider أن بائعو التجزئة في مدينة نيويورك اشتكوا من أن مخزون هواتف أيفون 11 وصل إلى الصفر بسبب فيروس كورونا الذي ضرب سلسلة الإمداد.
وكشفت صحيفة نيويورك بوست أن تجار التجزئة في مدينة نيويورك قد نفدت لديهم كل هواتف أيفون 11، كما أن الشحنات الجديدة من الهواتف لا تتضمن هواتف أيفون 11، والتى تعد أحدث سلسلة هواتف لأبل والتى تم إصدارها العام الماضى .
وكانت شحنات عدسات كاميرا iPhone انخفضت من Genius Electronic المورد الرئيسي لعدسات كاميرات هواتف أيفون بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث تقلصت الإمدادات بشكل ملحوظ، ومن المفترض أنه لن يتم استئناف الإنتاج حتى شهر مايو القادم.
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التعليقات على بسبب كورونا.. هواتف أيفون 11 تختفي من محلات نيويورك
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