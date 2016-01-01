يحلم الملايين من عشاق علامة آبل الأمريكية الفاخرة بإقتناء أحد إصدارات الهاتف الأشهر فى العالم آيفون، إلا أن سعر هواتف آيفون المرتفع يمنعهم من تحقيق ذلك، لكن الفرصة مازالت سانحة لإقتناء آيفون 7 بسعر إستثنائى.
وبحسب فون آرينا التقنى، تقدم منصة أمازون الشهيرة للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك بسهولة من شراء هاتف مثل 7 iPhone بـ 147 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 2300 جنيه مصري.
ويمكنك شراء نسخة 23 جيجابايت من آيفون 7 عبر مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، باللون الأسود.
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التعليقات على سعر استثنائي.. اشتري iphone 7 بـ 2300 جنيه
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