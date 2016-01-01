

سعر استثنائي.. اشتري iphone 7 بـ 2300 جنيه سعر استثنائي.. اشتري iphone 7 بـ 2300 جنيه

يحلم الملايين من عشاق علامة آبل الأمريكية الفاخرة بإقتناء أحد إصدارات الهاتف الأشهر فى العالم آيفون، إلا أن سعر هواتف آيفون المرتفع يمنعهم من تحقيق ذلك، لكن الفرصة مازالت سانحة لإقتناء آيفون 7 بسعر إستثنائى.



وبحسب فون آرينا التقنى، تقدم منصة أمازون الشهيرة للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك بسهولة من شراء هاتف مثل 7 iPhone بـ 147 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 2300 جنيه مصري.



ويمكنك شراء نسخة 23 جيجابايت من آيفون 7 عبر مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، باللون الأسود.

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وللتذكرة؛ فهاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.يذكر أن هاتف iPhone 7 يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه من خلال النقر هنا .https://www.amazon.com/Apple-iPhone-Unlocked-Quad-Core-Smartphone/dp/B01N4R20RS/ref=sr_1_1?keywords=iphone&qid=1583627639&sr=8-1