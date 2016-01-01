أنهى فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية اليوم تقييمه لكاميرا الهاتف Oppo Find X2 Pro الذي أعلنت عنه شركة Oppo يوم أمس وأحبه كثيرًا مما دفعه ليعطيه المرتبة الأولى مناصفة مع الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro.
في إختباراته، إكتشف فريق DxOMark أن الهاتف Oppo Find X2 Pro يمتاز بضبط تلقائي مثالي للصورة وألوان دقيقة للغاية ومشبعة جيدًا، ومستويات ضوضاء جيدة وتفاصيل رائعة. ومع ذلك، فقد أوضح فريق DxOMark أن HDR لا يكون فعالاً دائمًا في اللقطات المضببة الخلفية، وأن الهاتف Oppo Reno X2 Pro يفقد التفاصيل في الصور الملتقطة بإستخدام التقريب ×5.
وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فالهاتف Oppo Find X2 Pro الجديد يأتي مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المقربة والتي توفر تقريب بصري يصل إلى ×5 وتقريب هجين يصل إلى ×10 فين حين يصل التقريب الرقمي إلى ×60.
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التعليقات على الهاتف Oppo Find X2 Pro يتصدر قائمة DxOMark لأفضل كاميرات الهواتف الذكية
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