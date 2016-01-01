كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد أصبحت هواتف Galaxy S20 Series الجديدة متاحة الآن للشراء في عدد من البلدان حول العالم، وبدأ العملاء الذين طلبوهما بشكل مسبق في إستلام وحداتهم. إذا لم تقرر ذلك حتى الآن، فربما إختبارات الصلابة التي خضع لها الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G ستجعل قرارك أكثر سهولة. في الواقع، لقد قام اليوتيوبر الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEverything بإخضاع الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G للعديد من إختبارات المتانة.
في إختبار الإنحناء إتضح أن الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G يقدم أداء مميز بحيث يقاوم الإنحناءات بشكل رائع. هذا يعني أن الجهاز يملك قدرة عالية على التحمل، ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن مقاومة الخدوش.
في إختبار الخدش إتضح أن شاشة الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G تُخدش في المستوى السادس من مقياس Mohs، وهذا جيد تمامًا لأنه يعني بأن شاشة هذا الهاتف لن تتعرض للخدش في حالة إذا كانت مع العملات النقدية والمفاتيح في جيب المستخدم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على Galaxy S20 Ultra 5G هو أحدث هاتف ذكي يخضع لإختبارات الصلابة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق