

شاهد.. الهاتف الأقوى على الإطلاق ضد الحرق والكسر شاهد.. الهاتف الأقوى على الإطلاق ضد الحرق والكسر

أخضعت قناة JerryRigEverything، المتخصصة في اختبارات المتانة، هاتف سامسونج الرائد Galaxy S20 Ultra، لعدد من الاختبارات، بما في ذلك الحرق والانحناء، فضلا عن الخدش بأدوات حادة.



وحصلت قناة يوتيوب الشهيرة، المعروفة بأنها إحدى أكثر القنوات المتخصصة في اختبارات المتانة، على هاتف "جالاكسي إس 20 ألترا"، ثم عرضت نتائج الاختبار التي أكدت أن الجهاز يتمتع على غرار سابقه هاتف "جالاكسي إس10"، بالمتانة المطلوبة.



ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التفني، بدأت قناة JerryRigEverything الاختبار بخدش الشاشة التي تمكنت من تحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة، أما في المستوى السابع، فقد بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة، والفضل في ذلك يعود إلى أن شاشة الهاتف محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 6.

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ولأن إطار الهاتف مصنوع من الألمنيوم مع طبقة، فإن خدشه بشفرة أسفر عن نزع الطبقة الملونة فقط، أما ظهر الهاتف المحمي أيضا بطبقة من زجاج جوريلا جلاس 6 فقد تحمل الخدش باستخدام الشفرة.وباءت بالفشل محاولات قناة JerryRigEverything في سبيل ثني الجهاز، وذلك على غرار هواتف سامسونج الرائدة الأخيرة. كما أن الزجاج الحامي للكاميرات الأمامية والخلفية نجح في التصدي لمحاولات الخدش باستخدام الشفرة.أما بالنسبة لاختبار الحرق، فقد كان هاتف "جالاكسي إس20 ألترا" قويا بما يكفي ليتحمل الحرق المتعمد للشاشة، إذ تعافت وحدات البكسل على الشاشة بعد تعرضها للهب لمدة 30 ثانية.ومن المثير للإعجاب بالنسبة للقناة هو صمود حساس البصمة الذي تحت الشاشة بعد الخدش بأداة معدنية حادة، حتى كان يعمل بدون مشكلات بعد المستوى السابع.