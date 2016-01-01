أخضعت قناة JerryRigEverything، المتخصصة في اختبارات المتانة، هاتف سامسونج الرائد Galaxy S20 Ultra، لعدد من الاختبارات، بما في ذلك الحرق والانحناء، فضلا عن الخدش بأدوات حادة.
وحصلت قناة يوتيوب الشهيرة، المعروفة بأنها إحدى أكثر القنوات المتخصصة في اختبارات المتانة، على هاتف "جالاكسي إس 20 ألترا"، ثم عرضت نتائج الاختبار التي أكدت أن الجهاز يتمتع على غرار سابقه هاتف "جالاكسي إس10"، بالمتانة المطلوبة.
ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التفني، بدأت قناة JerryRigEverything الاختبار بخدش الشاشة التي تمكنت من تحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة، أما في المستوى السابع، فقد بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة، والفضل في ذلك يعود إلى أن شاشة الهاتف محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 6.
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التعليقات على شاهد.. الهاتف الأقوى على الإطلاق ضد الحرق والكسر
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