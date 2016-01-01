

Realme تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Realme 6 و Realme 6 Pro Realme تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Realme 6 و Realme 6 Pro

كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Realme اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Realme 6 و Realme 6 Pro، وهما الهاتفين اللذان يأتيان بالعديد من الترقيات، بما في ذلك معالجات جديدة، وشاشات 90Hz، وتقنية الشحن السريع بقوة 30W.



وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتفين Realme 6 و Realme 6 Pro يأتيان بنفس التصميم، فكلاهما يضمان شاشات تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وأربع كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية. والإختلاف الوحيد بين الهاتفين Realme 6 و Realme 6 Pro على مستوى التصميم هو قدوم كل هاتف بزركشة مختلفة عن الهاتف الآخر في الخلف وإمتلاك الهاتف Realme 6 Pro لكاميرا أمامية مزدوجة في الشاشة. وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية لكلا الهاتفين، فهي تشمل :



شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G90 بتردد 2GHz

ذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB أو 8GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0

أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق

بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W

نظام Android 10 مع واجهة Realme UI

السعر : 177$ لنسخة 4GB/64GB، و204$ لنسخة 6GB/128GB، و218$ لنسخة 8GB/128GB

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