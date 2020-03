دهب وياقوت وعقيق.. شركة روسية تطرح Galaxy S20 Ultra بسعر خيالي.. صور دهب وياقوت وعقيق.. شركة روسية تطرح Galaxy S20 Ultra بسعر خيالي.. صور

أطلقت شركة كافيار Caviar الروسية، المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة، مجموعة جديدة من هاتف Galaxy S20 Ultra التابع لشركة سامسونج، ولكن بشكل مختلف هذه المرة.



ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تأتي "مجموعة الثروة" من الهاتف Galaxy S20 Ultra Fortune Collection في 5 خمس خيارات تبدأ بسعر 5,660 دولار أمريكي، لتبلغ نحو 40,210 دولارات أمريكية.



وتشمل المجموعة المستوحاة من ألعاب الورق، نسخة الجوكر الذهبية "Fortune Gold Joker"، ونسخة قص البستوني Fortune Ace of Spades، ونسخة قص الديناري "Fortune Ace of Diamonds"، ونسخة قص الكبة "Fortune Ace of Hearts"، ونسخة قص السباتي "Fortube Ace of Clubs".

وكالعادة، أنتجت Caviar الهاتف من مواد عالية الجودة لهذه الإصدارات بما في ذلك مرصعة بالذهب عيار 18، والعقيق، والياقوت الأحمر، والياقوت الأزرق، وذلك حسب النسخة التي يختارها المستخدم، كما أطلقت الشركة الروسية خيارات أخرى مغطاة بجلد أفعى الثعبان، وخيارا مغطى بالتيتانيوم، وخيارا أخر مغطى بجلد التمساح مع الذهب.وستحصل موديلات أوراق اللعب S20 Ultra على 5660 دولار لكل منها، وبينما سيؤدي الإصدارات الأعلي من إصدار Joker، الذي يأتي مع عناصر الياقوت والياقوت إلى إعادة المشترين المحتملين إلى 40،210 دولار، إن Caviar على استعداد أيضا لبيع هاتف Galaxy S20 أو S20 + عند الطلب.وإلى جانب هاتف جالاكسي إس20 ألترا، أطلقت الشركة الروسية نسخة خاصة من هاتفي "جالاكسي إس20"، و"جالاكسي إس20 بلس" بسعر أقل، بالإضافة إلى نسخ خاصة من هاتف سامسونج القابل للطي الأحدث Galaxy Z Flip.الجدير بالذكر أن شركة كافيار Caviar الروسية، طرحت خلال شهر يناير الماضي، نسخة خاصة من هاتفي "آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس" مستوحاة من تصميم شاحنة تسلا الكهربائية الصغيرة "Cybertruck"، التي كانت حديث وسائل الإعلام عند الإعلان في شهر نوفمبر الماضي.