بفضل مكانته داخل شركة Oppo، حصل السيد Brian Shen على فرصة إختبار الهاتف Oppo Find X2 القادم قبل أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي. في أحدث تغريدة له، كشف لنا هذا المسؤول التنفيذي في الشركة الصينية عن تأثير وضع 120Hz للشاشة على عمر البطارية.
في ظل إستخدامه اليومي، حصل السيد Brian Shen على 7.9 ساعة من الإستخدام. هذا مثير للإعجاب بالفعل، ولكن وفقا له، يمكن لوضع التحديد الذكي لمعدل تحديث الشاشة والذي يقوم تلقائيًا بتحديد معدل تحديث الشاشة المناسب على إطار عمر البطارية بنسبة 10 في المئة. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن الهاتف Oppo Find X2 سيضم بطارية بسعة 4065mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W، لذلك ستكون عمليات الشحن سريعة وغير مرهقة.
وبالعودة إلى الشاشة نفسها، فقد أكدت لنا شركة Oppo بالفعل أن الهاتف Oppo Find X2 سيضم شاشة منحنية الطرفين تمتاز بدقة +QuadHD وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz. وعلاوة على ذلك، فقد أكدت لنا كذلك أن هذه الشاشة ستضم ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية.
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التعليقات على Oppo تستعرض لنا تأثير معدل تحديث الشاشة 120Hz على عمر البطارية في الهاتف Oppo Find X2 القادم
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