

آبل تخطط لإطلاق أول هاتف iPhone قابلا للطي.. ليست المرة الأولى آبل تخطط لإطلاق أول هاتف iPhone قابلا للطي.. ليست المرة الأولى

نشرت شركة آبل Apple، براءة اختراع جديدة لجهاز iPhone قابل للطي، تعتزم عملاق التقنية الأمريكية الانضمام إلى سباق الهواتف الذكية المطوية، إذ تشير براءة الاختراع إلى أن آبل قد تطلق أيضا هاتفها الذكي القابل للطي قريبا.



وبحسب ما ذكره موقع "mybroadband"، منح مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية براءة اختراع جديدة لشركة آبل، تحت اسم "غطاء وشاشة قابلين للطي لجهاز إلكتروني".



- هاتف آيفون القابل للطي:

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وتشير البراءة إلى أن هاتف آيفون القادم سيحتوي على طبقة من الشاشة المرنة مقترنة بطبقة تغطية، وتوضح البراءة أيضا إلى أن آبل تفكر في استخدام أجهزة استشعار لتعطيل أو تشغيل الشاشة في وضع الاستعداد عند طي الجهاز.وتوضح براءة الاختراع أيضا أن الجزء القابل للطي من طبقة الغلاف يمكن أن يكون قويا باستخدام مواد كيميائية وأنه مصنوع من الزجاج أو الياقوت أو بعض المواد الخزفية، ويقال إن الغلاف ستكون مهمته حماية الشاشة ويقدم أيضا الدعم الهيكلي.وفى العام الماضي، تقدمت شركة آبل بطلب للحصول على براءة اختراع أخرى تشير إلى أنها تدرس جميع الزوايا المختلفة المرتبطة بهاتف ذكى قابل للطي، ووفقا لبراءة الاختراع، كانت الشركة تبحث عن حل يرتبط بالهاتف الذكي القابل للطي، وتشير براءة الاختراع إلى أن الشركة تركز على الضرر الذي قد يحدث للشاشة القابلة للطي عند استخدامها في الطقس شديد البرودة.وتكشف براءة الاختراع إلى أن الشركة قد تتوصل إلى حل لتسخين منطقة معينة من الشاشة، وربما المفصلة من أجل حمايتها من أي نوع من الأضرار.وكشفت براءة اختراع أخرى تم تقديمها إلى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية أوائل شهر فبراير المنصرم، أن شركة آبل تطور إصدارا جديدا قابلا للطي من هاتف آيفون، إذ تصف براءة الاختراع، التي تحمل عنوان "الأجهزة الإلكترونية ذات الشاشات والمفصلات المرنة"، الهاتف الذكي بشاشة مرنة يمكن طيها إلى نصفين.- نجاح الهواتف القابلة للطي:كانت أرقام مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي مثيرة للإعجاب بالنظر إلى مدى كلفة هذه التكنولوجيا الجديدة والمكلفة، حيث قالت هواوي Huawei في يناير المنصرم، أنها باعت 100 ألف هاتف ذكي قابل للطي من Mate X، على الرغم من أن الجهاز متاح فقط في الصين في ذلك الوقت.وقالت شركة سامسونج Samsung إنها باعت ما بين 400 و500 ألف هاتفا ذكيا من جلاكسي فولد بين شهرى سبتمبر ويناير الماضيين.يذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي تنشر فيها شركة آبل الأمريكية براءة اختراع لهاتف ذكي قابل للطي، ففي عام 2016 نشرت أول براءة اختراع للهاتف iPhone قابلة للطي، وكان لها تصميم مشابه لتصميم Samsung Z Flip.ومنذ ذلك الحين، نشرت آبل العديد من براءات الاختراع للأجهزة القابلة للطي، بما في ذلك براءة اختراع واحدة في فبراير والتي تضمنت استخدام اللوحات المصممة خصيصا لمنع تجعد الشاشة، ولم توضح الشركة الأمريكية متى تخطط لإطلاق iPhone قابل للطي الجديد، ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنه من غير المحتمل إطلاق آيفون iPhone القابل للطي هذا العام، مع توقعات لإطلاقه في 2021 أو 2022.