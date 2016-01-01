ظهر يوم أمس تقرير يشير إلى أنه سيتم على الأرجح الإعلان عن سلسلة هواتف OnePlus 8 Series في منتصف شهر أبريل المقبل، واليوم حصلنا على التاريخ بالضبط. المعلومات ليست رسمية بأي حال من الأحوال، ولكنها تتماشى بالفعل مع ما سمعناه من قبل.
ووفقا للمصدر نفسه، ستقوم شركة OnePlus بإطلاق الهاتف OnePlus 8 Lite في المملكة المتحدة بحلول شهر يوليو، وسيستخدم معالج من شركة MediaTek لم يتم تحديد نوعيته بعد، وشاشة تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا، وبمعدل تحديث يبلغ 90Hz. وعلاوة على ذلك، فقد ذكر نفس المصدر كذلك أن الهاتف OnePlus 8 Lite سيُكلف 400 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، وأن هذا الهاتف سيصل أيضًا إلى الهند بحلول شهر يوليو.
من غير الواضح ما إذا كان سينضم الهاتف OnePlus 8 Lite إلى OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro في حدث الإعلان الرسمي يوم 14 أبريل أو ما إذا كان سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.
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التعليقات على تقرير جديد يكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن تشكيلة OnePlus 8 Series
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