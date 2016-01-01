بعد أن انتظره عشاق الألعاب الإلكترونية لأكثر من سنة، كشفت Xiaomi أخيرا عن هاتف Black Shark 3 الذي صنف كواحد من أفضل هواتف أندرويد حاليا وأكثرها تطورا.
وأتى الهاتف الجديد بنسختين، نسخة عادية ونسخة pro معدلة، تمتازان بقدرة على معالجة البيانات والصور والفيديوهات بسرعة كبيرة، وهياكل متينة ومميزة، وشاشات مخصصة لألعاب الفيديو.
وزودت نسخة Black Shark 3 العادية بمواصفات متطورة أهمها:
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التعليقات على Xiaomi تزيح الستار عن أحد أفضل هواتف أندرويد
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