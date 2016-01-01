Xiaomi تزيح الستار عن أحد أفضل هواتف أندرويد

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Xiaomi تزيح الستار عن أحد أفضل هواتف أندرويد

بعد أن انتظره عشاق الألعاب الإلكترونية لأكثر من سنة، كشفت Xiaomi أخيرا عن هاتف Black Shark 3 الذي صنف كواحد من أفضل هواتف أندرويد حاليا وأكثرها تطورا.

وأتى الهاتف الجديد بنسختين، نسخة عادية ونسخة pro معدلة، تمتازان بقدرة على معالجة البيانات والصور والفيديوهات بسرعة كبيرة، وهياكل متينة ومميزة، وشاشات مخصصة لألعاب الفيديو.

وزودت نسخة Black Shark 3 العادية بمواصفات متطورة أهمها:

-هيكل متين مقاوم للماء والغبار والصدمات.

- معالج Qualcomm Snapdragon 865، أقوى معالج للهواتف مطروح حاليا.

- شاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة ودقة عرض (2400/1080) بيكسل وتردد 120 هيرتز.

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+13+5) ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه.

- ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بحجم 8 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

- منفذ USB Type-C ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

المصدر: روسيا اليوم

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