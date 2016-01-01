

بسعر لن تتوقعه وبطارية 5000 مللى أمبير.. تعرف على مواصفات هاتف هواوى Enjoy 10e بسعر لن تتوقعه وبطارية 5000 مللى أمبير.. تعرف على مواصفات هاتف هواوى Enjoy 10e

ذكر موقع AndroidPIT أن شركة هواوى أطلقت هاتف جديد بسعر رخيص، وبكفاءة بطارية بقدرة 5000 مللى أمبير ، وبقدرة شحن سريع تصل إلى 10 وات.



يعد هاتف Huawei Enjoy 10e استراتيجية جديدة لشركة هواوى، حيث أن الهاتف يحتوى على إمكانيات تكنولوجية عالية وبسعر رخيص.



وهاتف Huawei Enjoy 10e يصل سعره ل 143 دولار أى ما يعادل حوالى 2240 جنيه مصرى، وسيصدر الهاتف يوم 5 مارس المقبل.

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ويأتى هاتف Huawei Enjoy 10ei بشاشة 6.3 بوصة من نوع LCD ، مع نوتش صغير، وبدقة HD+ ، ويحتوى الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة (f/1.8) ، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait بفتحة عدسة ، (f/2.4) ،بينما تأتي الكاميرا الأمامية بمستشعر 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0.ويتميز هاتف Huawei Enjoy 10e بمعالج Helio P35 ، وذاكرة عشوائية تصل ل 4 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى مساحة داخلية ب 128 جيجا بايت، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة EMUI 10.